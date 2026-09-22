Alanya ortak akılla iklim değişikliğine karşı dirençlilik planı hazırlıyor

Pathways2Resilience çalıştayı: Alanya için iklim dirençliliği planlanıyor

Alanya Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Atalay İklim Plan Çevre Danışmanlığı iş birliğiyle yürütülen Pathways2Resilience (P2R) Dirençli Alanya projesinin açılış toplantısı ve çalıştayı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği Horizon Europe Programı tarafından 210 bin avro bütçeyle desteklenen proje, Alanya'nın iklim değişikliğinin bugünkü ve gelecekteki etkilerine karşı dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.

rektör türkdoğan'ın uyarıları:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, çalıştayda yaptığı konuşmada iklim değişikliğinin artık bir öngörü değil, günlük yaşamı doğrudan etkileyen bir gerçeklik olduğuna dikkat çekti. Türkdoğan, “İklim değişikliği artık yalnızca geleceğe ilişkin bir öngörü değil; günlük yaşamımızı, şehirlerimizi, doğal kaynaklarımızı ve ekonomik faaliyetlerimizi doğrudan etkileyen güncel bir gerçekliktir” ifadelerini kullandı.

Bir hekim ve acil tıp uzmanı kimliğiyle konuşan Türkdoğan, iklim değişikliğinin halk sağlığı açısından oluşturduğu risklere vurgu yaptı; sıcak hava dalgalarının ve orman yangınlarının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, aşırı yağışların yol açtığı yaralanma ve bulaşıcı hastalık riskleri gibi başlıkları öne çıkardı. Türkdoğan, üniversitenin veri analizi, risk tespiti ve uygulanabilir uyum önlemleri geliştirilmesinde aktif rol alacağını belirtti ve projenin çok paydaşlı yaklaşımının önemini vurguladı.

belediye yetkililerinden sahadan örnekler:

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, kentin iklim kaynaklı tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek son dönemde yaşanan olayları paylaştı. Koçak, geçen kış iki kez sel felaketi yaşandığını, baraj taşma riskleri nedeniyle kriz toplantıları yapıldığını ve en kötü senaryolara hazır olunması gerektiğini anlattı. Yetkili kişilerin söylediği gibi en kötü durumda en az on tane helikopter hazır bulunması ihtiyacının gündeme geldiğini vurguladı.

Koçak ayrıca su kuyularındaki debinin düşmesi, orman yangınlarıyla yaz aylarında verilen mücadele ve turizmde mevsimsel kaymalar gibi sahadan gözlemlerini aktardı. Alanya'nın subtropikal ürün yetiştirme çabalarının bile iklim baskısıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti ve yerel çözümler geliştirilmesinin önemini söyledi.

çalıştayda ele alınan riskler ve katılımcı katkıları:

Açılış konuşmalarının ardından uzmanlar Alanya'nın iklim çalışmaları, P2R Projesi kapsamı, kuraklık, kıyı turizminin riskleri ve COP31 sürecine ilişkin sunumlar yaptı. Çalıştayın uygulamalı bölümünde katılımcılar Alanya haritası üzerinde iklim riskleri, kırılgan alanlar ve kritik noktaları değerlendirdi.

Çalışmada öne çıkan öncelikli riskler arasında aşırı sıcaklıklar ve kentsel ısı adaları, orman yangınları, kuraklık, su stresi, ani ve aşırı yağışlar, sel ve taşkınlar ile kıyı erozyonu yer aldı. Mentimeter yöntemiyle katılımcıların görüşleri alınarak öncelikli uyum ihtiyaçları belirlendi. Tematik masalarda nüfus yoğunluğunun yaz aylarında artması, kıyı yapılaşma baskısı, su talebi, kritik altyapının aşırı hava olaylarına kırılganlığı ve turizmin iklime bağımlılığı gibi çevresel, toplumsal, ekonomik ve mekânsal unsurlar tartışıldı.

gelecek adımlar: strateji, eylem ve yatırım planı hazırlanacak

Projede bundan sonraki aşamada Alanya'nın iklim tehlikeleri, maruz kalan bölgeler, sektörler ve hassas toplumsal gruplar ayrıntılı olarak incelenecek. Mevcut veriler derlenecek, veri boşlukları tespit edilecek, geçmiş afetlerin etkileri analiz edilecek ve geleceğe yönelik iklim senaryoları değerlendirilecek. Bu çalışmaların sonucu olarak Alanya'nın İklim Dirençlilik Stratejisi, Eylem Planı ve Yatırım Planı hazırlanacak.

Hazırlanacak plan ve öncelikli uyum eylemlerinin belediyenin stratejik planları, afet risk azaltma çalışmaları, kentsel gelişim politikaları ve yatırım programlarıyla bütünleştirilmesi hedefleniyor. Çalıştay, tematik masa sonuçlarının sunulması, katılımcı görüşlerinin değerlendirilmesi ve ortak sonuçların paylaşılması ile tamamlandı.

Programda ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak, Haydar Uyar ve Abdullah Akbaş ile kamu kurumları, üniversite, meslek kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar yer aldı. Çalıştay, bilimsel verinin yerel deneyim ve katılımcı yönetimle birleştiği bir ortak akıl oluşturmayı amaçladı.

ALANYA'NIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI DİRENÇLİLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN P2R DİRENÇLİ ALANYA PROJESİ KAPSAMINDA AÇILIŞ TOPLANTISI VE ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ.