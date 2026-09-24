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Efeler'de karşıya geçmeye çalışırken çarpılan kadın hayatını kaybetti

Efeler'de yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı Gonca Sarı, Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti; anlar kaydedildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Efeler'de karşıya geçmeye çalışırken çarpılan kadın hayatını kaybetti

Efeler'de yolun karşısına geçmeye çalışırken çarpılan kadın yaşamını yitirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Gonca Sarı adlı kadın, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, İzmir Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Çarpmanın etkisiyle savrulan Sarı için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sarı, ambulansla Aydın Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kamera görüntüleri:

Kazaya ilişkin anlar, aynı güzergahta seyreden Şehiriçi Özel Halk Otosu'nun araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sarı'nın yolun karşısına geçmek için koştuğu ve aracın çarpma anı yer alıyor. Kayıtlar, kazanın gelişimini anbean belgeliyor.

Hastanede tedavi altına alınan Sarı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölüm haberi, yakınları ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek için kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiriyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE ARACIN ÇARPTIĞI KADIN KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE ARACIN ÇARPTIĞI KADIN KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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