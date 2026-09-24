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Efeler'de pamuk, mısır ve ayçiçeği biçim ücretleri açıklandı

Efeler Ziraat Odası, 2026 hasadında pamuk için dekarda 1.800 TL, mısır için 550 TL ve ayçiçeği için 400 TL biçim ücretini üreticilere tavsiye etti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Efeler'de pamuk, mısır ve ayçiçeği biçim ücretleri açıklandı

2026 hasat sezonu ücretleri:

Efeler Ziraat Odası, 2026 yılı hasat sezonu öncesinde pamuk, mısır ve ayçiçeği için biçim ücretlerini belirledi. Belirlenen tarifeler, üreticiler ile hasat makinesi sahipleri arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda yol gösterici olması amacıyla tavsiye niteliğinde açıklandı.

belirlenen ücretler:

Oda tarafından açıklanan tarifeye göre pamuk hasadı için biçim ücreti dekar başına 1.800 TL olarak önerildi. Mısır için tavsiye edilen ücret dekar başına 550 TL, ayçiçeği hasadı için ise dekar başına 400 TL şeklinde duyuruldu.

ücretlerin amacı ve üreticiye mesaj:

Açıklamada, ücretlerin yıllık uygulama kapsamında üreticiler ve makine sahipleri arasındaki uygulamalarda standart oluşturmak için belirlendiği belirtildi. Tarife, zorunlu bir fiyat dayatması olmamakla birlikte uyuşmazlık halinde referans olacak şekilde hazırlandı.

Efeler Ziraat Odası yetkilileri, çalışmaların üreticilerin yararına olmasını dileyerek hasat döneminde çiftçilere bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulundu. Ücretlerin kesin uygulama koşulları konusunda tarafların kendi aralarında mutabakata varmasının önemine dikkat çekildi.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE 2026 YILI HASAT SEZONU ÖNCESİ BİÇİM ÜCRETLERİ BELİRLENİRKEN, PAMUK İÇİN...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE 2026 YILI HASAT SEZONU ÖNCESİ BİÇİM ÜCRETLERİ BELİRLENİRKEN, PAMUK İÇİN DEKAR BAŞINA BİN 800 TL, MISIR İÇİN 550 TL, AYÇİÇEĞİ İÇİN İSE 400 TL TAVSİYE EDİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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