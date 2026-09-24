kırsal destekle siyez ekmeği kent sofralarına uygun fiyatla ulaştı

destek paketi ve uygulama:

Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen programla siyez üretimini teşvik etti. Çalışma, tohum desteğiyle başlayıp Tarım Peyzaj A.Ş. aracılığıyla hasat desteği ve BESAŞ üzerinden mahsul alım desteği şeklinde sürdürüldü. Amaç hem kırsal kalkınmayı desteklemek hem de kent halkına güvenli ve ekonomik gıda sunmaktı.

verim ve üretim sonuçları:

Keles ilçesine bağlı Avdan ve Yazıbaşı mahallelerinde toplam 17 üretici tarafından 284 dekar alanda ekim yapıldı. Tarım Peyzaj A.Ş.'nin biçerdöver desteğiyle yürütülen hasat sonrası tohumluk hariç 60 ton mahsul elde edildi. Bölgedeki verim, dönüm başına 200 kilogram olan Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

tüketiciye erişim ve fiyat avantajı:

BESAŞ, Keles'te üretilen 60 ton mahsulü piyasa fiyatlarının üzerinde satın alarak üreticiyi destekledi ve ürünü işleyip organik siyez tam buğday ekmeği haline getirdi. Piyasada 400 gramı 120-150 TL arasında satılan bu ekmek türü, BESAŞ'ın modern tesislerinde hijyenik koşullarda üretilip il genelinde 500 satış noktasında 55 TL fiyatla tüketiciye sunuldu. Bu model hem üretici gelirlerini güvence altına aldı hem de kent halkına ekonomik ve güvenilir seçenek sağladı.

Yazıbaşı Mahallesi Muhtarı Muhammer Kılınçaslan projenin üreticilerde yarattığı etkiye ilişkin olarak, "Bu sene verilen desteklerle daha güzel ve bereketli bir sezon oldu. Seneye daha fazla ekmeyi düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlar BESAŞ bayilerindeki ürünleri "güvenli, sağlıklı ve ekonomik" olarak nitelendirirken, uygun fiyatlarla alabilmekten memnun olduklarını belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise projenin hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Bursa'mızda hem üreticiyi desteklemeye hem de tüketiciyi korumaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bir yandan kırsal kalkınmayı teşvik ederken öte yandan vatandaşımızın güvenli gıdaya erişimine katkı sağlıyoruz. Bursa'mızın tarımsal üretim kapasitesini güçlendirecek ve şehrimizi güvenli gıdanın ilk adreslerinden biri kılacak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticinin de tüketicinin de her zaman yanında olacağız."

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN TOHUM, HASAT VE MAHSUL ALIM DESTEĞİ VERDİĞİ ÜRETİCİDEN ALDIĞI SİYEZ BUĞDAYINDAN ÜRETTİĞİ EKMEK TÜKETİCİDEN TAM NOT ALDI. ÜRETİCİ, VERDİĞİ DESTEKTEN DOLAYI TÜKETİCİ İSE EKONOMİK VE GÜVENLİ GIDA HİZMETİNDEN DOLAYI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR ETTİ.