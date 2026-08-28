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Akdeniz belediyesinde 650 çalışana 40 aylık dönem için kişi başı 44 bin 500 TL promosyon

Akdeniz Belediyesinde görev yapan 650 şirket çalışanına 40 aylık süre için kişi başı 44 bin 500 TL banka promosyonu verilecek; ödemeler eylül ayında yapılacak.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Akdeniz belediyesinde 650 çalışana 40 aylık dönem için kişi başı 44 bin 500 TL promosyon

promosyon protokolü imzalandı

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi ile banka yetkililerinin katılımıyla başkanlık makamında bir protokol imza töreni gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, belediyede görev yapan 650 şirket personeline 40 aylık süre için kişi başı 44 bin 500 TL banka promosyonu ödeneceği bildirildi.

Belediye yönetimi, promosyon ücretlerinin eylül ayı içerisinde çalışanların hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

ihale sürecinin detayları:

Promosyonun belirlenmesi amacıyla ilk olarak 3 farklı bankanın katıldığı ihale yapıldı ancak sunulan tekliflerin düşük bulunması nedeniyle ilk ihale iptal edildi. Daha sonra açılan ikinci ihalede promosyon miktarı 44 bin 500 TL olarak belirlendi ve ilgili banka ile protokol imzalandı.

uygulama ve beklentiler:

İmzalanan protokol, ihale sürecindeki tekrarın ardından promosyonun netleştiğini gösteriyor. Çalışanlar için tahsis edilen tutarın eylül ayında hesaplara yatırılacak olması, kısa vadede doğrudan gelir sağlayacak bir uygulama olarak öne çıkıyor.

MERSİN&#039;DE AKDENİZ BELEDİYESİNDE GÖREV YAPAN 650 ŞİRKET ÇALIŞANINA, 40 AYLIK SÜRE İÇİN KİŞİ BAŞI 44...

MERSİN'DE AKDENİZ BELEDİYESİNDE GÖREV YAPAN 650 ŞİRKET ÇALIŞANINA, 40 AYLIK SÜRE İÇİN KİŞİ BAŞI 44 BİN 500 TL BANKA PROMOSYONU ÖDENECEK.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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