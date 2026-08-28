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Köprü altı kazasında hafif yaralanan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

Antalya Aksu'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada hafif yaralanan 72 yaşındaki Mehmet Demir, tedavi gördüğü hastanede iç kanama sonucu yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:59

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 17:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Köprü altı kazasında hafif yaralanan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

Köprü altı çarpışmasında önce hafif yaralanma sonra ölüm

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre hafif yaralandığı bildirilen bir kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü Kadir A. olan 07 AUY 325 plakalı Volkswagen marka otomobil, köprü altındaki ışık sisteminde ilerlerken, sürücüsü Ferdi Y. olan 38 AED 343 plakalı MAN marka tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle binek otomobilde maddi hasar oluştu.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Demir (72), olay yerinde yapılan ilk değerlendirmede kaburgasında kırık ve küçük sıyrıklarla hafif yaralı olduğu tespit edildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedavi süreci ve adli işlemler:

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Mehmet Demir ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Demir'in gece saatlerinde durumunun ağırlaştığı ve iç kanama tespit edildiği bildirildi. Durumun ciddiyeti üzerine hasta, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen Mehmet Demir hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü; savcılık işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Aksu Altıntaş Mahalle Mezarlığı'na uğurlandı.

Kazayla ilgili ifadesi alınıp serbest bırakılan tır şoförü Ferdi Y. hakkında, görevlilerin yeniden ifade almak üzere kendisini polis merkezine çağırdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANTALYA&#039;NIN AKSU İLÇESİNDE TIRLA OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA KABURGASINDA...

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE TIRLA OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA KABURGASINDA KIRIK VE KÜÇÜK SIYRIKLARLA HAFİF YARALI ŞEKİLDE HASTANEYE KALDIRILAN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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