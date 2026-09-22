Şehir hastanesi otoparkında büyük ecstasy operasyonu: iki şüpheli tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 Eylül tarihinde ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma sonucu, Mersin Şehir Hastanesi açık otoparkında park halinde bulunan panelvan tipi araçta yapılan aramada 256 bin 900 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ekipler incelemeyi derinleştirerek aracın ruhsat sahibinin Demirtaş Mahallesi'ndeki ikametinde de arama yaptı. Evdeki aramada ise 413 adet ecstasy bulundu. Operasyonun ardından hakkında işlem başlatılan şüpheliler arasında K.S., M.Ş.S., D.S., A.S., F.P. ve H.S. yer aldı.

Şüphelilere uygulanan işlemler ve yakalama çalışması:

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen isimlerden K.S. ile F.P. tutuklanırken, M.Ş.S. ve D.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.S. ise Çocuk Şube ekiplerince çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi. Firari olduğu bildirilen H.S. için yakalama çalışmaları devam ediyor.

Hastane ile herhangi bir bağlantı yok:

Emniyet ve soruşturma yetkililerinin açıklamasına göre, uyuşturucu maddelerin bulunduğu aracın yer aldığı hastane ile şüpheliler arasında herhangi bir bağ tespit edilmedi. Yetkililer, ele geçirilen miktarın ve soruşturmanın seyrinin değerlendirilmesine ilişkin çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

MERSİN'DE ŞEHİR HASTANESİNİN AÇIK OTOPARKINDA PARK HALİNDEKİ PANELVANDA 256 BİN 900 ADET SENTETİK UYUŞTURUCU HAP, ARACIN SAHİBİNİN İKAMETİNDE İSE 413 ADET ECSTASY ELE GEÇİRİLMESİYLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.