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Elazığ'da minibüs akaryakıt tabelasına çarptı: 7 yaralı

Elazığ-Keban kara yolunda minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu minibüs tabelaya çarparak yoldan çıktı; 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ'da minibüs akaryakıt tabelasına çarptı: 7 yaralı

olay yeri ve kaza detayları:

Elazığ-Keban kara yolunda R.D. idaresindeki 23 EZ 836 plakalı minibüs ile B.K. yönetimindeki 34 FOP 20 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yoldan çıkarak bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı.

yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada 3’ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde, yerde yatan çocuk yaralıların güneşten etkilenmemesi için ekipler tarafından çarşaf gerilerek müdahale edildi ve ilk yardım uygulandı.

soruşturma başlatıldı:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, kaza yerindeki bulgular ile görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayın nedenini belirlemeye çalışıyor.

ELAZIĞ’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 3’Ü ÇOCUK 7 KİŞİ...

ELAZIĞ’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 3’Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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