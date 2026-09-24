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Milas Yaşyer Mahallesi'nde sazlık ve otluk yangını kontrol altına alındı

Milas Yaşyer'deki otluk ve sazlık yangınına Muğla Büyükşehir itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangın kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Milas Yaşyer Mahallesi'nde sazlık ve otluk yangını kontrol altına alındı

Milas Yaşyer Mahallesi'nde müdahale:

Muğla'nın Milas ilçesi Yaşyer Mahallesi'nde otluk ve sazlık alanda yangın başladı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin çalışması:

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin karadan müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni:

Otluk ve sazlık alanda başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİ YAŞYER MAHALLESİNDE SAZLIK VE OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN SONRASI BÖLGEYE...

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİ YAŞYER MAHALLESİNDE SAZLIK VE OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN SONRASI BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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