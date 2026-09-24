Milas Yaşyer Mahallesi'nde sazlık ve otluk yangını kontrol altına alındı

Milas Yaşyer Mahallesi'nde müdahale:
Muğla'nın Milas ilçesi Yaşyer Mahallesi'nde otluk ve sazlık alanda yangın başladı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin çalışması:
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin karadan müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni:
Otluk ve sazlık alanda başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİ YAŞYER MAHALLESİNDE SAZLIK VE OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN SONRASI BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ.
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