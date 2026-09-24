Milas Yaşyer Mahallesi'nde sazlık ve otluk yangını kontrol altına alındı

Milas Yaşyer'deki otluk ve sazlık yangınına Muğla Büyükşehir itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangın kontrol altına alındı.