Seçim sürecinde ayrıştırmadan: Elazığ TSO'dan birlik ve hizmet sözü

Seçim çalışmaları sahada devam ediyor:

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, 3 Ekim'de gerçekleştirilecek Elazığ TSO seçimleri öncesinde saha ziyaretlerini sürdürdü. Alan ve yol arkadaşları, Alın terinin, emeğin ve ticaretin yoğunlaştığı Yaş Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek komisyoncu ve esnafla bir araya geldi. Ziyarette esnafın talep ve sorunları tek tek dinlendi; çözüm için ilgili kurumlarla doğrudan iletişim kurulacağı taahhüt edildi.

Esnaf teması ve sorunların takibi:

Başkan Alan, Sebze Hali esnafının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ziyarette, esnafın beklenti ve şikayetleri not alınırken, Alan bu taleplerin takipçisi olacaklarını belirtti. Alan, 2022'deki görevlendirilmelerinde esnafa teşekkür ederek, görevin gereği olarak her zaman üyelerin yanında olduklarını ifade etti. Yapılan görüşmelerde, öncelikli meselelerin çözümü için somut adımlar atılacağı; ilgili kurumlarla koordinasyonun devam edeceği vurgulandı.

Dernek ve grup desteği:

Elazığ Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Rıza Gündüz de ziyarette konuştu. Gündüz, Hali'nde bulunan altı grubun Başkan Alan'ın yanında olduğunu belirtti ve geçmiş dönemde sorun yaşandığında Alan'ın telefonlarının hep açıldığını, sorunlarla ilgilendiğini dile getirdi. Bu açıklama, adaylık sürecinde yerel meslek örgütlerinin ve komisyoncu gruplarının desteğini öne çıkardı.

İş dünyasına yönelik mesaj ve sorumluluk vurgusu:

Alan, Sebze Hali'nin Oda için ayrı bir önem taşıdığını belirterek esnafa yönelik şu değerlendirmede bulundu: Sizler bizim için çok kıymetlisiniz; vazifenizi bize karşı yerine getirdiniz, sıra bize geldi. Alan, iş dünyasında birçok isimsiz kahramanın olduğunu söyleyerek hal esnafını bu tanımın örneği olarak gösterdi. Başkan, Oda kapısının tüm üyelere açık olduğunu, hangi üye hangi sorunla gelirse dinleyip çözüm için çaba sarf ettiklerini tekrarladı.

Seçim sürecinin ardından da ayrıştırma ve ötekileştirme yapmadan tüm üyelerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Alan, Elazığ'ın ticaret hayatının güçlenmesi için esnaf, sanayici ve iş dünyasıyla birlikte hareket edeceklerini belirtti. Alan, birlik vurgusunu somut bir hedefe bağlayarak şunları ifade etti: Birlikte güçlenerek, birlikte üreterek, birlikte kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Gücümüz birliğimizden, cesaretimiz esnafımızdan.

Ziyaret, hem seçim kampanyası döneminde saha dinamiklerini ölçme hem de yerel ticaretin güncel ihtiyaçlarını doğrudan tespit etme açısından önemi olan bir adım olarak değerlendirildi. Esnafla kurulan doğrudan iletişim, problemlerin hızlı tespiti ve çözüm yolunun belirlenmesi açısından ön plana çıktı; Alan'ın yakın takip taahhüdü esnafın beklentisini somutlaştırdı.

Elazığ TSO yönetiminin seçim sürecine dair attığı bu adımlar, yerel ticaret ekosisteminde birlik mesajının güçlendirilmesi ve önümüzdeki dönemde olası iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesine zemin hazırlamayı hedefliyor. Belediye, kamu kurumları ve sektörel aktörlerle koordinasyonun sürdürülmesi, esnafın gündelik ticari faaliyetlerini kolaylaştırma açısından kilit rol oynayacak gibi görünüyor.

Sonuç olarak Alan ve ekibinin Sebze Hali ziyaretleri, hem seçmenle yüz yüze temas hem de sahadan alınan geri bildirimlerle seçime hazırlık niteliği taşıyor. Yönetim, 2022'den bu yana olduğu gibi bundan sonra da üyelerin yanında olmaya devam edeceğini vurguluyor ve önümüzdeki dönemde çözüm odaklı yaklaşımları hayata geçirme sözü veriyor.

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İDRİS ALAN, ELAZIĞ SEBZE HALİ’Nİ ZİYARET EDEREK KOMİSYONCU VE ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ, TALEP VE SORUNLARINI DİNLEDİ