Elazığ'da yağış bereketi bal üretimine yüzde 20 yansıdı

Elazığ'da yağış bereketi bal üretimini artırdı

Elazığ'da geçen kış etkili kar yağışı ile ilkbaharda kayda değer yağışlar, kentteki bitki örtüsünü canlandırdı. Bu sayede özellikle ilkbahar döneminde çiçeklenme arttı ve arıların nektar ile polen kaynaklarına ulaşımı kolaylaştı. Arıcılar, yağışların doğrudan bal rekoltesine yansıdığını belirtiyor.

Meteorolojik etkiler ve rekolte:

Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, 2026 arıcılık sezonunun sonuna doğru olunduğunu belirterek, "Şu anda arıcılarımızın emeğini ve üretimini hasat ettiği bir dönem içerisindeyiz. Bugün de burada üreticimizin hasadına dahil olduk. Dolayısıyla baktığımız zaman güzel bir sezon olarak görünüyor. Geçen yılla mukayese ettiğimizde, geçen yıl kovan başına yaklaşık 6 kilogram civarında bu bölgede rekolte oluşmuştu. Bu yıl, rekolte yaklaşık yüzde 20 civarında bir artış gösterdi. Kovan başına ortalama olarak 8-10 kilogramlık ürün bekliyoruz. Bu sadece üründe bir artış değil, sezonda meteorolojik olarak baktığımızda bölge bahar itibariyle çok güzel yağışlar aldı. Meteorolojik olaylar bölgedeki nektarlık bitkilere olumlu yansıdı. Dolayısıyla bölgede üretim noktasında bir artış söz konusu değil, aynı zamanda arıcılarımızın elinde bulunduğu canlı materyallerin de artışına sebebiyet verdi. Bölgemizde, bin 200 tane aktif üreticimiz var. Bu üreticilerimize ait, geçen yıl itibariyle mesleğe tabi olan 100 bin civarında bir kovanımız vardı. Bu yıl ise, baharın güzel geçmesi canlı materyalin artmasına sebebiyet verdi. Çünkü bölgemizde koloni verimliliği çok yüksek oldu. Dolayısıyla bizim burada yüzde 20 civarında bir koloni artışı oldu. Bununla beraber, ürünlerdeki artış ve rekolteyi de eklediğimiz zaman geçen yıla oranla arıcımızı güldürdü. Sürdürülebilirlikte kıymetli dediğimiz bir üretim sezonu geçirmiş bulunmaktayız. Bölgemizde hasat dönemi içerisindeyiz. Bölgenin ovadan tutun yukarıya doğru hasat dönemi 10-15 gün kadar sürecek. Şu an Elazığ bölgesi hasadın içerisinde ve Eylül’ün 10’una kadar bu süreç devam edecek" dedi.

Üreticinin deneyimi ve mevsimsel beklentiler:

20 yıldır arı yetiştiriciliği yapan Emin Yaylaz, mesleğe 2006'da 8 kovanla başladığını ve bugün 250 kovanla organik bal ürettiğini anlattı. Yaylaz, balını Pirhasan Dağı'nda 2 bin rakımda geven ve kekik aromalı bölgelerde elde ettiğini söyledi. "Arı sezonluk olduğu için bazen gece de uyumayarak petek yapmak zorunda kalıyorum. Saat 06.00 ile akşam 18.00 arasında genel olarak kendi keyfime göre içinde çalışıyorum. Yağışların ilkbahar ve sonbahar için artısı oldu. Yaz aylarında bal zamanında yağmurun yağmaması gerekiyor. Çünkü nektarı yıkadığı zaman bitki tekrardan nektar kusamıyor. Bizim için gece sıcaklıkları çok önemli. Yağışların her şeye olduğu gibi biz arıcılara da faydası var. Yağmurlar birlikte bitkiler daha da coşkulu oluyor. Geçen seneye nazaran rekolte daha iyiydi fakat yine de beklediğimiz rekolte değildi" ifadelerini kullandı.

Birlik yetkilileri ve üreticiler, verim artışının sürdürülebilir üretim için olumlu işaretler taşıdığını vurguluyor. Bölgedeki %20 civarındaki koloni artışı ve kovan başına 8-10 kilogram arasında beklenen rekolte, sezonun genelinde olumlu bir tablo çiziyor. Hasat dönemi bölgede önümüzdeki günlerde 10-15 gün daha sürecek ve 10 Eylül'e kadar devam etmesi öngörülüyor.

ELAZIĞ’DA BAHAR MEVSİMİYLE BİRLİKTE KENTTE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR, ARILARI DA ETKİLEDİ. YAĞAN YAĞIŞLARLA BİRLİKTE, GEÇEN YIL KOVAN BAŞINA 6 KİLOGRAM REKOLTE ALAN ARICILAR, BU SENE YAŞANAN YÜZDE 20’LİK ARTIŞLA BİRLİKTE 10 KİLOGRAMA YAKIN REKOLTE BEKLİYORLAR