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Endoürolojide daha küçük aletler ve lazerle daha hızlı iyileşme

Endoürolojide küçük aletler, gelişmiş görüntüleme ve lazer teknolojileri; taş, tıkanıklık ve prostat tedavilerinde daha az ağrı, kısa yatış ve hızlı iyileşme sağlıyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:49

OKUMA: 4 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Endoürolojide daha küçük aletler ve lazerle daha hızlı iyileşme

Endoürolojide yenilikler hastalara ne sunuyor:

Prof. Dr. Ramazan Kocaaslan (Medicana Konya Hastanesi) endoürolojinin böbrek ve mesane taşları, idrar yolları tıkanıklıkları, prostat büyümesi, nedbe dokuları ile böbrek veya üreterdeki bazı tümörlerin tedavisinde kullanıldığını belirtiyor. Endoüroloji; büyük cerrahi kesiler yerine ince kameralar ve minyatür aletlerle, üretradan ya da ciltte açılan küçük deliklerden müdahale etmeyi mümkün kılıyor. Bu yaklaşım çoğu hasta için daha az ağrı, daha kısa hastanede kalış ve daha hızlı iyileşme anlamına geliyor.

daha küçük aletler ve daha net görüntüler:

Kocaaslan, endoskopların (kamerayı taşıyan dar tüplerin) gelişiminin en önemli değişikliklerden biri olduğunu vurguluyor. Modern esnek endoskoplar daha ince, yönlendirilmeleri daha kolay ve böbreğin derinliklerine ulaşabiliyor. Dijital kameralar ise cerraha daha keskin görüntü sunarak küçük taşları veya anormal dokuyu daha doğru tanımlamayı sağlıyor. Genelde tek kullanımlık endoskoplar kullanılsa da, çok kullanımlı endoskoplarla da benzer işlemler başarıyla yapılabiliyor.

Bu ilerlemeler özellikle üreteroskopi sırasında yararlı oluyor; endoskop mesaneden üreter ve böbreğe ilerlerken daha iyi hareket ve görüş, taşı kesi yapmadan tedavi etmeye olanak tanıyor. Hastalar için bunun sıkça anlamı aynı gün taburcu olabilmek. Ancak bazı durumlarda geçici bir iç drenaj tüpü olan stent gerekebilir ve bu durumda yatış 1-2 gün uzayabiliyor.

Ayrıca lazer teknolojilerindeki gelişmeler tedavi süreçlerini değiştiriyor. İnce lazer fiberleri bir endoskop aracılığıyla taşın üzerine götürülüp taşı parçalara ayırıyor veya toz haline getiriyor. Uzun yıllardır yaygın olan holmium lazerın yanı sıra yeni sistemler enerjiyi daha kontrollü darbelerle iletebiliyor; çok küçük lifler aracılığıyla yüksek frekansta çalışarak ince taş tozu oluşturmak ve istenmeyen taş hareketini azaltmak mümkün oluyor. Araştırmalar lazer sistemleri arasındaki farkları değerlendirmeye devam ediyor; ideal seçim taşın boyutuna, konumuna, sertliğine ve merkezdeki ekipman ile deneyime bağlıdır.

büyük böbrek taşlarına müdahale ve güvenlik önlemleri:

Çok büyük veya karmaşık böbrek taşlarında kullanılan perkütan nefrolitotomi (PNL) yönteminde de yenilikler var. Yeni "mini" versiyonlar, geleneksel yaklaşımlara göre daha dar aletler kullanıyor. Cerrahlar ayrıca taş parçalarını çıkaran emme destekli tüplerle çalışıyor; amaç böbrek içi basıncı sınırlarken materyali verimli biçimde temizlemek. Basınç kontrolü kritik çünkü yüksek basınç enfekte sıvı veya bakterilerin kan dolaşımına geçmesine yol açabilir.

Bu riski azaltmak için yeni basınç izleme ve emme sistemleri geliştiriliyor. Ayrıca ultrason rehberliği, bazı vakalarda X ışını kullanımını azaltarak ya da ortadan kaldırarak böbreğe güvenle ulaşmayı sağlıyor. Ancak her teknik her merkezde mevcut değil; bu nedenle tedavi merkezi seçimi ve vaka planlaması önem taşıyor.

prostat tedavisinde lazer: HoLEP yaklaşımı:

Endoürolojik yenilikler yalnızca taşlarla sınırlı değil. İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde yaygınlaşan yöntemlerden biri holmium lazer prostat enükleasyonu (HoLEP). Cerrah aleti üretradan geçirerek idrar akışını engelleyen prostat dokusunu lazerle ayırıyor ve doku aynı doğal yol aracılığıyla çıkarılıyor. HoLEP birçok boyuttaki prostate uygulanabiliyor, genellikle kısa hastanede kalış gerektiriyor ve daha invaziv cerrahilere kıyasla genelde daha az kanama ile daha hızlı iyileşme sağlıyor.

Yine de HoLEP cerrahi bir işlem olup uzmanlık gerektiriyor. İşlem sonrası geçici yanma, kanama veya idrar kaçırma görülebilir; ayrıca meni çıkışının mesaneye dönmesiyle oluşan retrograd ejakülasyon (kuru boşalma) sık rastlanan bir durumdur.

robotik ve yapay zekâ: endoürolojinin geleceği:

Kocaaslan, robotik yardım ve yapay zekâ uygulamalarının endoürolojide kullanılmaya başlandığını belirtiyor. Robotik sistemler uzun ve teknik açıdan zor prosedürlerde esnek aletlerin stabilizasyonu ve yönlendirilmesine katkı sağlıyor. Yapay zekâ ise taramaların değerlendirilmesine, hangi yöntemin seçileceğinin belirlenmesine, tedavinin başarısının öngörülmesine ve ameliyat sırasında anatomik yapıların tanınmasına yardımcı olabilecek potansiyele sahip.

Bu gelişmeler hekimlerin karar ve becerilerini desteklemeyi hedefliyor; Kocaaslan yapay zekâ araçlarının çoğunun hâlâ araştırma veya erken klinik kullanım aşamasında olduğunu, amaçlarının cerrahın yerini almak değil, onu güçlendirmek olduğunu vurguluyor. Endoürolojideki yenilikler daha küçük aletler, daha iyi görüntüler, daha hassas enerji kullanımı ve bireye özel tedavi imkânları sunuyor; sonuç olarak daha güvenli işlemler ve normal yaşama daha hızlı dönüş mümkün olabilir. Ancak yeni teknolojiler her hasta için otomatik olarak en iyi seçeneği temsil etmez; doğru tedavi, hastalığın durumu, taşın boyutu ve konumu, hastanın genel sağlık durumu ile tıbbi ekibin deneyimine bağlıdır.

MEDİCANA KONYA HASTANESİ ÜROLOJİ UZMANI PROF. DR. RAMAZAN KOCAASLAN

MEDİCANA KONYA HASTANESİ ÜROLOJİ UZMANI PROF. DR. RAMAZAN KOCAASLAN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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