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Enstitüden erken uyarı: 9 ilde yılda 50 bin numuneyle hayvan sağlığı izleniyor

Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü, 9 ilde yılda 50 bin numuneyi analiz ederek spiroket laboratuvarı ve atıksu izlemesiyle hastalıkları erken tespit ediyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Enstitüden erken uyarı: 9 ilde yılda 50 bin numuneyle hayvan sağlığı izleniyor

enstitünün görev alanı ve kapasitesi:

Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak Samsun, Giresun, Ordu, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas, Çorum ve Yozgat illerini kapsayan bir bölgede hayvan hastalıklarının teşhis, takip ve kontrolünü yürütüyor. Enstitü müdürü Hamza Kadı’ya göre laboratuvarlara ulaşan numuneler yılda yaklaşık 50 bin düzeyinde analiz edilerek bölge hayvancılığının korunmasına katkı sağlanıyor.

laboratuvar altyapısı ve akreditasyon:

Enstitü bünyesinde viroloji, bakteriyoloji, patoloji, parazitoloji, biyokimya, arı hastalıkları, kanatlı hastalıkları, su hayvanı hastalıkları, spiroket hastalıkları ve kuduz teşhis laboratuvarları çalışıyor. Kadı, kuruluşun TÜRKAK 17025 akreditasyonu sayesinde elde edilen analiz sonuçlarının uluslararası geçerliliğe sahip olduğunu vurguladı.

teşhis yöntemleri ve sık görülen hastalıklar:

Teşhis çalışmalarının temelini PCR temelli moleküler testler, ELISA gibi serolojik taramalar ve mikroskobik yöntemler oluşturuyor. En sık teşhis edilen gruplar arasında kanatlı ve büyükbaş hayvanlarda verim kaybına yol açan viral, bakteriyel ve paraziter solunum ve sindirim sistemi hastalıkları bulunuyor; bu etkenler hem üretim hem de ekonomik verimlilik açısından öncelikli sorunlar olarak öne çıkıyor.

zoonotik riskler ve atıksu epidemiyolojisi:

Enstitü, hayvan sağlığının yanı sıra toplum sağlığını etkileyen zoonotik hastalıklara yönelik rutin tarama faaliyetleri yürütüyor. Kuduz, şarbon, bruselloz, tüberküloz ve kuş gribi gibi hastalıkların tarama ve teşhisleri kesintisiz sürüyor. Kadı, atıksu temelli izleme projelerinin sahada klinik belirtiler ortaya çıkmadan biyolojik risklerin tespitine olanak tanıdığını belirterek, "Bölgemizde öncülük ettiğimiz atıksu temelli izleme projeleriyle, klinik hastalık belirtileri sahada henüz ortaya çıkmadan önce biyolojik riskleri ve hastalık etkenlerini tespit edebiliyoruz" dedi. Ayrıca COVID-19 döneminde atıksu çalışmalarıyla bölgesel yayılımın izlenebildiğine dikkat çekti.

spiroket laboratuvarı ve araştırma çalışmaları:

Enstitü, Bakanlık desteğiyle kurulan spiroket laboratuvarı ile leptospirozis gibi zoonotik hastalıkların teşhisinde ileri bir adım attı. Kadı, bu sayede "hayvanlarda ciddi döl verimi kayıplarına, süt verim düşüklüğüne ve gebelik sonlanmalarına yol açan, aynı zamanda insana da bulaşabilen leptospirozis gibi zoonotik hastalıkların teşhisini ve takibini artık çok daha ileri ve güvenilir yöntemlerle yürütüyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca enstitü; TAGEM, TÜBİTAK ve üniversitelerle ortak projeler yürüterek yeni nesil teşhis kitleri ve aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Genel olarak Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü, kapsamlı laboratuvar ağı, akredite analiz kapasitesi, atıksu temelli erken uyarı uygulamaları ve yeni kurulan spiroket laboratuvarı ile bölge hayvancılığında oluşabilecek salgın ve verim kayıplarına karşı önleyici bir rol üstlenmeye devam ediyor.

SAMSUN VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ; SAMSUN, GİRESUN, ORDU, SİNOP, AMASYA, TOKAT, SİVAS...

SAMSUN VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ; SAMSUN, GİRESUN, ORDU, SİNOP, AMASYA, TOKAT, SİVAS, ÇORUM VE YOZGAT İLLERİNDE HAYVAN HASTALIKLARININ TEŞHİS, TAKİP VE KONTROLÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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