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Gençlerin sesiyle anılan usta: Neşet Ertaş Gaziosmanpaşa'da yad edildi

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği anma programında Sanat Akademisi öğrencileri, Neşet Ertaş’ın 14. yıl dönümünde türkülerini bağlamayla yorumladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gençlerin sesiyle anılan usta: Neşet Ertaş Gaziosmanpaşa'da yad edildi

Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'nden anma programı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ı vefatının 14. yıl dönümünde düzenlediği programla andı. Sanat Akademisi tarafından hazırlanan "Neşet Ertaş'ı Gençlerden Dinliyoruz" başlıklı etkinlik, Akademi fuaye alanında gerçekleştirildi ve sanatseverleri bir araya getirdi.

Usta'nın hayatı ve mirası:

Gecenin açılışında Ertaş'ın yaşamı, sanat anlayışı ve Türk halk müziğine bıraktığı zengin miras üzerine bir sunum yapıldı. Katılımcılara, usta sanatçının eserlerinin Anadolu kültüründeki yeri ve gelecek kuşaklara aktardığı değerler aktarıldı; etkinlik kurumun kültürel hafızayı canlı tutma çabasının parçası olarak planlandı.

Gençlerin yorumları sahnede:

Programın müzik bölümünde Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi öğrencileri sahne aldı. Seçilen genç müzisyenler, bağlama eğitmeni Doğan Demir'in eşliğinde Neşet Ertaş'ın sevilen türkü ve eserlerini kendi yorumlarıyla seslendirdi. Gençlerin saz ve ses uyumu, dinleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı ve gece boyunca usta sanatçının ezgileri yeniden hayat buldu.

Vefa gecesi, hem Ertaş'ın eserlerinin kuşaklararası sürekliliğini hem de yerel sanat eğitim kurumlarının bu mirası gençlere aktarmadaki rolünü gözler önüne serdi. Etkinlik, izleyicilere usta sanatçının türkülerini genç seslerle yeniden dinleme ve anma fırsatı sundu.

Gaziosmanpaşa’da Neşet Ertaş’a vefa gecesi: Büyük usta gençlerin sesiyle anıldı

Gaziosmanpaşa’da Neşet Ertaş’a vefa gecesi: Büyük usta gençlerin sesiyle anıldı

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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