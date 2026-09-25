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Yeşilova'da plakasız ve tescilsiz motosikletlere sıkı denetim

Aksaray’ın Yeşilova beldesinde jandarma ekipleri üç noktalı denetimde tescilsiz ve plakasız 16 motosikleti trafikten men etti, 4 sürücüye ceza verildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yeşilova'da plakasız ve tescilsiz motosikletlere sıkı denetim

Denetimin yapıldığı noktalar:

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, Aksaray merkezine bağlı Yeşilova beldesinde eş zamanlı üç noktada trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler motosiklet sürücülerini tek tek durdurarak belgelerini ve ekipmanlarını kontrol etti; uygulama sırasında sürücülerin güvenliği ve araç tesciline odaklanıldı.

Kontrollerde yapılan sorgulamalar ve tespitler:

Denetimde sürücü belgesi, ruhsat, kask, gözlük, eldiven ve diğer koruyucu kıyafetlerin kullanımı incelendi. Ayrıca motosikletlerin çalıntı olup olmadığına ilişkin olarak plaka ile motor ve şase numaraları sorgulandı ve sahte ya da ikiz plaka uygulamalarına dikkat edildi. Yapılan kontrollerde tescilsiz, plakasız, sürücü belgesiz ve kasksız motosiklet kullandığı belirlenen sürücülere işlem yapıldı.

Uygulanan yaptırımlar ve bilgilendirme:

Denetimler sonucunda 16 motosiklet tescilsiz veya plakasız olduğu gerekçesiyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca 4 sürücüye idari para cezası uygulandı. Ekipler, motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına kask, gözlük, eldiven ve koruyucu kıyafetlerin önemi hakkında bilgilendirme yaptı; sürücülere gece sürüşlerinde reflektif yelek kullanımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

AKSARAY’DA JANDARMA EKİPLERİNİN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE 16...

AKSARAY’DA JANDARMA EKİPLERİNİN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE 16 MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLİRKEN, 4 SÜRÜCÜYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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