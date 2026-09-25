Preveze'nin hatırına: Bakan Güler'den Deniz Kuvvetleri'ne kabul

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılı ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve ekibini kabul etti.