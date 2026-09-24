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Erzincan valisi hastanede tedavi görenlerle bir araya geldi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 08:41

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzincan valisi hastanede tedavi görenlerle bir araya geldi

vali aydoğdu'nun ziyaret programı:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ile birlikte Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında hastanede tedavi gören hastalarla ve yakınlarıyla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve bir süre sohbet etti.

hastaların durumu ve bilgilendirme:

Vali Aydoğdu, hastaların sağlık durumlarına ilişkin bilgi almak üzere Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ve ilgili doktorlardan açıklamalar dinledi. Görüşmelerde, hastalara acil şifalar dileyerek tedavi süreçlerine ilişkin hassasiyet gösterildi.

sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek:

Aydoğdu, görev yapan doktorlar ve sağlık personeline de teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylık temennisinde bulundu. Ziyaret, hem hasta hem de sağlık çalışanlarının moralini güçlendirmeyi amaçlayan nezaket ve bilgi paylaşımı niteliği taşıdı.

VALİ AYDOĞDU, HASTANEDE TEDAVİ GÖREN HASTALARI ZİYARET ETTİ

VALİ AYDOĞDU, HASTANEDE TEDAVİ GÖREN HASTALARI ZİYARET ETTİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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