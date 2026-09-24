Salihli'de kırsal mahalle ziyaretinde çözüm odaklı adımlar

Kaymakam sahada inceleme ve halkla buluşma

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçe genelinde yürütülen hizmetlerin takibi ve vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde öğrenmek amacıyla Karaağaç ve Çelikli mahallelerini ziyaret etti. Ziyaretlere kurum amirleri, ilgili daire müdürleri ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Karaağaç ziyareti:

Programına Karaağaç Mahallesi'nden başlayan Kaymakam Güldoğan, mahalle muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Toplantıda mahalle sakinlerinin ihtiyaç, sorun ve talepleri dinlendi ve iletilen hususlar anında ilgili kurum amirleriyle birlikte değerlendirildi.

Güldoğan, çözüm odaklı çalışmaların önemine vurgu yaparak, taleplerin ivedilikle sonuçlandırılması için beraberindeki kurum amirlerine talimat verdi.

Çelikli'de yerinde değerlendirme:

Karaağaç temasının ardından Çelikli Mahallesi'ne geçen Kaymakam, muhtarın verdiği bilgiler doğrultusunda yürütülen kamu hizmetleri ile planlanan çalışmalar hakkında yerinde incelemelerde bulundu ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyaretler sırasında Güldoğan, vatandaşların taleplerinin yakından takip edilmesinin önemine dikkat çekerek "Devletimizin bütün imkânlarıyla vatandaşımızın yanındayız." mesajını verdi.

İletilen talepler kayda alınarak önceliklendirilecek; kurumlar arasında koordinasyon sağlanmasıyla çözüm süreçleri takip edilecek.

SALİHLİ KAYMAKAMI ALİ GÜLDOĞAN, MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA KARAAĞAÇ VE ÇELİKLİ MAHALLELERİNİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ YERİNDE DİNLEDİ.