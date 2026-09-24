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Kars valisi tarım ve hayvancılığı yerinde değerlendirdi

Kars Valisi Ziya Polat, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nü ziyaret edip kentteki tarım, hayvancılık projeleri ve üretici desteklerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars valisi tarım ve hayvancılığı yerinde değerlendirdi

ziyaretin odak noktaları:

Vali Ziya Polat, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere kurumu ziyaret etti. Vali Polat, İl Müdürü Enver Aydın ve kurum personeli tarafından karşılandı.

Toplantıda Kars’ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetler, devam eden projeler ve kurumun hizmet alanları hakkında bilgi alındı. Görüşmede bölgenin tarımsal potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine dair yaklaşımlar ele alındı.

saha uygulamaları ve projeler:

İl müdürlüğünün üreticilere yönelik uygulamaları, kırsal kalkınmaya katkı sağlayan programlar ve teknik destek çalışmaları toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Kurum yetkilileri, yürütülen projelerin ilerleyişi ve hedeflenen çıktılar hakkında Vali Polat’a bilgi sundu.

personel buluşması:

Ziyaretin ardından Vali Polat, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeliyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Çalışanlarla sohbet eden Polat, personelin görüş ve taleplerini dinledi, kurum içi işleyişe ilişkin kolaylıklar dileyerek ziyaretini tamamladı.

Görüşmelerde öne çıkan konu, kurum ile yerel paydaşlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve Kars’ın tarım-hayvancılık potansiyelinin sürdürülebilir şekilde harekete geçirilmesi oldu.

VALİ POLAT, TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ(KARS-İHA)

VALİ POLAT, TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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