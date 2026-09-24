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Erzurum’da yaylalardan kışlaklara uzun ve zorlu dönüş mesaisi

Erzurum’daki göçerler, otlakların tükenmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hayvanlarını kışlaklara ulaştırmak için zorlu dönüşe geçti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzurum’da yaylalardan kışlaklara uzun ve zorlu dönüş mesaisi

Erzurum’da göçerlerin kışa dönüş mesaisi:

Erzurum’un yüksek rakımlı yaylalarında yaz boyunca hayvanlarını otlatan göçer aileler, havaların soğuması ve otlakların verim kaybı nedeniyle köylerine dönmeye başladı. İlkbaharda yaylalara çıkan küçükbaş ve büyükbaş sürüleri, sonbahar ilerledikçe besin kaynaklarının azalmasıyla yeniden kışlaklara yöneldi. Çobanlar, soğuyan hava ve sararan otlar karşısında hayvanların sağlığını korumaya çalışıyor.

Palandöken geçidi ve yol güzergâhları:

Göçerlerin en önemli geçiş noktalarından biri olan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi ile Erzurum - Tekman kara yolu üzerinde sürü yoğunluğu yaşanıyor. Günler süren yürüyüşlere çıkan çobanlar, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan dondurucu soğuklar ve engebeli arazi şartlarıyla mücadele ediyor; amaç hayvanları güvenle köylerine ulaştırmak.

Sürücülere uyarılar ve yol akışı:

Göçerlerin dönüşü, ana yolların bazı kesimlerinde trafik akışını etkiliyor. Binlerce hayvandan oluşan sürülerin kara yollarından geçişi sırasında sürücüler zor anlar yaşarken, yetkililer araç sürücülerine süratlerini düşürmeleri ve kontrollü seyir uygulamaları gerektiği yönünde uyarıda bulunuyor.

Hava şartlarının seyrine bağlı olarak, bölgedeki göçerlerin kışlaklara dönüş yolculuğunun önümüzdeki günlerde de parça parça devam edeceği öğrenildi.

Erzurum’da göçerlerin zorlu &quot;Kışa dönüş&quot; mesaisi başladı

Erzurum’da göçerlerin zorlu "Kışa dönüş" mesaisi başladı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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