Gökgöl Mağarası çamurla doldu, ziyaretçi girişi geçici süreyle durduruldu

Gökgöl Mağarası çamur ve suyla doldu

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağışlar sonrası, içindeki derenin yükselmesiyle Gökgöl Mağarası çamur ve suyla doldu. Zonguldak-Ankara kara yolu kenarında yer alan, yaklaşık 350 milyon yıllık ve 3 bin 350 metrelik uzunluğuyla bilinen mağara, oluşan birikintiler nedeniyle ziyaretçi trafiğine kapatıldı.

Neden kapatıldı:

Yoğun yağışın ardından mağara içindeki geçiş güzergahları balçıkla kaplandı; bu yüzden yürüyüş yolları güvenli kullanım için uygun hale getirilene dek ziyaretler geçici olarak durduruldu. Yetkililer, güvenlik ve temizliğin tamamlanmasının öncelikli olduğunu belirtti.

Temizlik çalışması ve yeniden açılma:

Mağaranın 875 metrelik yürüyüş güzergahı için İl Özel İdaresi ekiplerince temizlik çalışmalarına başlandı. Suların çekilmesiyle birlikte biriken çamur kazınarak ve temizlenerek gideriliyor; yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından mağaranın kısa sürede yeniden ziyarete açılacağını bildirdi.

Gökgöl Mağarası, Türkiye'nin en uzun 10 mağarası arasında yer alıyor ve bölge turizmi için önemli bir doğal değer taşıyor. Ziyaretçi güvenliği sağlanana kadar yetkililerin yönlendirmelerine uyulması istendi.

Türkiye'nin en uzun 10. mağarasına ziyaretçi girişi durduruldu