kızılay kadın Erzurum yönetimi palandöken'de istişareyle bir araya geldi

Palandöken'de istişare ve tanışma buluşması

Türk Kızılay Kadın Erzurum'un yeni yönetimi tarafından Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "İstişare ve Tanışma Kahvaltısı" programı, birlik, beraberlik ve gönüllülük vurgusuyla gerçekleştirildi. Toplantı, katılımcılar arasındaki dayanışma ve ortak çalışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan bir platform olarak tasarlandı.

Katılımcılar ve temsilci profili:

Programa Kızılay Kadın Erzurum Başkanı Fatma Alsaran ile yeni yönetimi ev sahipliği yaptı. Davetliler arasında Erzurum Valisi Aydın Baruş’un eşi Nagihan Baruş, Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, siyasi parti kadın teşkilatlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri yer aldı. Siyasi partilerden AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Esra Kaplanoğlu, MHP Erzurum KAÇEP’ten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Songül Karaca ve CHP Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Eda Atalay de toplantıya katılım sağladı.

Yeni yönetimin öncelikleri ve iş birliği çağrısı:

Programın açılış konuşmasında Fatma Alsaran, yeni yönetim olarak gönüllülük, yardımlaşma ve dayanışma anlayışını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Alsaran, Kızılay’ın toplumun her kesimine ulaşan köklü bir yardım kuruluşu olduğunu hatırlatarak, "yeni dönemde kadınların desteği ve gönüllülük ruhuyla daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı amaçladıklarını" ifade etti.

Alsaran, Erzurum’daki kamu kurumları, siyasi parti temsilcileri ve özellikle kadın sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine önem vereceklerini vurguladı ve istişare kültürü içerisinde ortak projeler geliştirme iradesini dile getirdi. Yeni yönetimin sosyal sorumluluk çalışmalarını artırma ve Kızılay’ın iyilik hareketine Erzurum’dan güçlü katkı sunma hedefi toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Programda söz alan Nagihan Baruş birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Allah birliğimizi daim etsin" temennisinde bulundu. Baruş, kurumlar, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasının kıymetini vurguladı ve istişarenin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

Toplantıda kadın STK başkan ve temsilcileri de kendi yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi, Kızılay ile gerçekleştirilebilecek ortak projelere dair görüş ve önerilerini paylaştı. Katılımcılar samimi bir atmosferde fikir alışverişinde bulunurken, ortak proje ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Günün sonunda çekilen toplu fotoğrafla sonlanan kahvaltı, Erzurum'da kadınların sivil toplum faaliyetleri ve Kızılay iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik somut adımlar için zemin hazırladı.

TÜRK KIZILAY KADIN ERZURUM’UN YENİ YÖNETİMİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “İSTİŞARE VE TANIŞMA KAHVALTISI”, PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ’NDE BİR OTELDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.