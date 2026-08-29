Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Esenköy'de iki otomobil çarpıştı: dört kişi yaralandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:39

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 16:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenköy'de iki otomobil çarpıştı: dört kişi yaralandı

kaza ve ilk bulgular:

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, Yalova-Armutlu kara yolu Esenköy mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve çarpışma 34 EKR 35 plakalı araç ile 34 NNZ 911 plakalı araç arasında gerçekleşti.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kazada, 34 NNZ 911 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi ile diğer aracın sürücüsü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından bazı yaralılar araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

yaralıların tahliyesi ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarda sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

ESENKÖY BELDESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.

ESENKÖY BELDESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Belen'de konteynerler yangında kullanılamaz hale geldi
images

Hızlı müdahale hayata bağladı: Hassa'da yamaçtan düşen vatandaş kurtarıldı
images

Flamingo yolu'nda kontrolden çıkan motosiklet 15 metre sürüklendi, sürücü yarala...
images

Antakya Aksaray Mahallesi'nde atıl malzemeler ve çöplükte çıkan yangın kontrol a...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler