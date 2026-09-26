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Muğla'nın iç kesimleri için ani sel riskine karşı kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge'den uyarı: 27 Eylül Pazar öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın iç kesimlerinde yerel 21-50 kg/m2 kuvvetli sağanak bekleniyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Muğla'nın iç kesimleri için ani sel riskine karşı kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojik uyarı:

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 27 Eylül Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın iç kesimleri için yağış uyarısında bulundu.

Beklenen yağış ve olası etkiler:

Yapılan son değerlendirmelere göre, Pazar öğle saatlerinden itibaren bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu durumun ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği vurgulandı.

Yetkililerin uyarısı:

Merkez, bu koşullar nedeniyle vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ, 27 EYLÜL PAZAR GÜNÜ ÖĞLE...

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ, 27 EYLÜL PAZAR GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN MUĞLA’NIN İÇ KESİMLERİ İÇİN YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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