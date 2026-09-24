Eski kocanın araçla müdahalesi Esenyurt'ta sokak ortasında arbede çıkardı

Olayın gelişimi:

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün yaşanan olayda, Esenyurt Necip Fazıl Kısasürek Mahallesi önlerinde bir tartışma büyüdü. İddialara göre bir erkek, eski eşinin yaşadığı binanın önüne gelerek ortalığı karıştırdı. Sokağa park edilmiş bulunan araca çarptığı öğrenilen kişinin davranışları üzerine aile fertleri tepki gösterdi.

Kısa süre içinde çevredeki yakınların müdahalesiyle tartışma fiziksel boyuta taşındı. Görgü tanıkları, ailenin şüpheliye karşılık verdiğini ve aracın camlarını yumrukladıklarını anlattı. Olay sırasında kadın yakınlarının zanlıyı tekme ve tokatlarla kovaladığı, şüphelinin daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.

Görgü tanıkları ve görüntüler:

Yaşananların bir kısmı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, önce gerilimli bir sözlü tartışma, ardından kısa ancak sert bir arbede yer alıyor. Görüntülerde, ailenin şüpheliyi durdurmaya çalıştığı ve birkaç kişinin ona doğru yöneldiği açıkça görülüyor.

Polis bildirimi ve ilerleyen süreç:

Olayın ardından durumun polis ekiplerine bildirildiği ve ekiplerin bölgeye yönlendirildiği belirtildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, olayın gelişimini belgeleyerek soruşturmanın seyrinde kullanılabilecek nitelikte. Eski kocanın araçla olay yerinden kaçtığı ve olay sonrası yetkililere bilgi verildiği kaynaklarda yer alıyor.

İSTANBUL ESENYURT’TA ESKİ KOCA ORTALIĞI KARIŞTIRDI. SOKAKTA PARK HALİNDE BULUNAN ARACA ÇARPARAK OLAY ÇIKARAN ADAMA KADININ AİLESİ TEKME TOKAT SALDIRDI. YAŞANAN O ANLAR İSE SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI.