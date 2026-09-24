Dolar 48,8515 +0,04%
Euro 55,6664 +0,01%
Bist 12.976,89 -2,07%
Altın Gram 6.742,63 -0,59%
EUR/USD 1,1374 -0,13%
Brent Petrol 104,60 +1,47%
--°

Eski kocanın araçla müdahalesi Esenyurt'ta sokak ortasında arbede çıkardı

Esenyurt Necip Fazıl Kısasürek Mahallesi'nde bir erkek eski eşinin önüne gelerek park halindeki araca çarptı; aile yakınları olay yerinde müdahale etti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Eski kocanın araçla müdahalesi Esenyurt'ta sokak ortasında arbede çıkardı

Olayın gelişimi:

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün yaşanan olayda, Esenyurt Necip Fazıl Kısasürek Mahallesi önlerinde bir tartışma büyüdü. İddialara göre bir erkek, eski eşinin yaşadığı binanın önüne gelerek ortalığı karıştırdı. Sokağa park edilmiş bulunan araca çarptığı öğrenilen kişinin davranışları üzerine aile fertleri tepki gösterdi.

Kısa süre içinde çevredeki yakınların müdahalesiyle tartışma fiziksel boyuta taşındı. Görgü tanıkları, ailenin şüpheliye karşılık verdiğini ve aracın camlarını yumrukladıklarını anlattı. Olay sırasında kadın yakınlarının zanlıyı tekme ve tokatlarla kovaladığı, şüphelinin daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.

Görgü tanıkları ve görüntüler:

Yaşananların bir kısmı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, önce gerilimli bir sözlü tartışma, ardından kısa ancak sert bir arbede yer alıyor. Görüntülerde, ailenin şüpheliyi durdurmaya çalıştığı ve birkaç kişinin ona doğru yöneldiği açıkça görülüyor.

Polis bildirimi ve ilerleyen süreç:

Olayın ardından durumun polis ekiplerine bildirildiği ve ekiplerin bölgeye yönlendirildiği belirtildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, olayın gelişimini belgeleyerek soruşturmanın seyrinde kullanılabilecek nitelikte. Eski kocanın araçla olay yerinden kaçtığı ve olay sonrası yetkililere bilgi verildiği kaynaklarda yer alıyor.

İSTANBUL ESENYURT’TA ESKİ KOCA ORTALIĞI KARIŞTIRDI. SOKAKTA PARK HALİNDE BULUNAN ARACA ÇARPARAK...

İSTANBUL ESENYURT’TA ESKİ KOCA ORTALIĞI KARIŞTIRDI. SOKAKTA PARK HALİNDE BULUNAN ARACA ÇARPARAK OLAY ÇIKARAN ADAMA KADININ AİLESİ TEKME TOKAT SALDIRDI. YAŞANAN O ANLAR İSE SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karaköprü'de deprem paniği: terliğini bırakan kişi çorapla dışarı çıktı
images

Deprem anında terliğini bırakarak çorabıyla kaçan kişi güvenlik kamerasında
images

Palu'da ders başı güvenliği: okul çevreleri ve servisler mercek altında
images

Çanakkale'de sahil ve emniyetten ortak operasyon: 109 düzensiz göçmen yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaköprü'de deprem paniği: terliğini bırakan kişi çorapla dışarı çıktı

dijital çocuk güvenliği için youtube yetkilisiyle görüşme

Denizli’nin vergi rekortmenleri açıklandı: isimlerin büyük bölümü gizli kaldı

Ayvalık'ta uygulamalı matematik ve mühendislikte uluslararası buluşma

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği