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Eski van şehrinde miras için süren titiz restorasyon: 800 yıllık Ulu Camii

Van Kalesi güneyindeki Eski Van Şehri'nde yer alan 800 yıllık Ulu Camii, 'Geleceğe Miras Programı' kapsamında aslına uygun restorasyonla korunuyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:00

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EDİTÖR: Emre Koç

Eski van şehrinde miras için süren titiz restorasyon: 800 yıllık Ulu Camii

Ulu Camii'de süren restorasyon çalışmaları

Van Kalesi'nin güneyinde yer alan Eski Van Şehri'ndeki 800 yıllık Ulu Camii'nin restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yapı, 'Geleceğe Miras Programı' kapsamında ele alınarak, tarihî dokusuna uygun müdahalelerle korunuyor.

Restorasyonun yöntemi ve önemi:

Restorasyon ekibi, yapının orijinal malzeme ve mimari özelliklerine sadık kalarak titiz bir çalışma yürütüyor. Amaç, Ulu Camii'nin taşıdığı tarihî ve kültürel değeri muhafaza etmek ve yapının özgün görünümünü gelecek nesillere aktarmaktır.

Bölgeye etkisi ve hedefler:

Eski Van Şehri'nin sembol yapılarından biri olan Ulu Camii'nin restorasyonunun tamamlanmasıyla bölgenin kültür ve inanç turizmine katkı sağlaması hedefleniyor. Çalışmalar, hem koruma yaklaşımını hem de kentin tarihî mirasının sürdürülebilirliğini öne çıkarıyor.

VAN KALESİ’NİN GÜNEYİNDE YER ALAN ESKİ VAN ŞEHRİ’NDE BULUNAN 800 YILLIK TARİHİ ULU CAMİİ’NİN...

VAN KALESİ’NİN GÜNEYİNDE YER ALAN ESKİ VAN ŞEHRİ’NDE BULUNAN 800 YILLIK TARİHİ ULU CAMİİ’NİN RESTORASYON ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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