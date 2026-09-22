Eskipazar sarı traverten taşını tasarımla ticarete dönüştürüyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkarılan ve coğrafi işaretle tescillenen Sarı Traverten Taşı, yerel ekonomiye katma değer kazandıracak ürünlere dönüştürülmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında tanıtım semineri ve ürün sergisi düzenlendi. Program, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi ve taşın tasarım, markalaşma ile ticarileştirilmesi üzerine odaklandı.

projenin kapsamı ve paydaşlar:

Seminere Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, kamu kurumu temsilcileri, akademisyenler ile oda ve sektör temsilcileri katıldı. Katılımcılar, ürün geliştirme, tasarım, markalaşma, ambalajlama ve pazarlama süreçlerinin bütüncül şekilde ele alındığı projenin ayrıntılarını paylaştı.

Mehmet Çetinkaya proje tanıtımında bölgedeki yerel değerlerin doğru tasarım ve pazarlama araçlarıyla katma değere dönüştürülmesinin önemine vurgu yaptı. Çetinkaya, Eskipazar Sarı Traverten Taşı'nın Karabük'ü temsilen öne çıkan doğal değerlerden biri olduğunu belirterek projenin Eskipazar Belediyesi tarafından yürütüldüğünü, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sahiplenildiğini ve BAKKA teknik destek programı kapsamında desteklendiğini ifade etti.

tescil ve markalaşma süreçleri:

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz tarafından verilen bilgiye göre, oda tarafından 24 Mayıs 2024'te Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonucunda Eskipazar Sarı Traverten Taşı'nın coğrafi işaret tescili 4 Mart 2025 tarihinde alındı. Çapraz, bu kazanımın ardından taşın katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için çalışmalara devam ettiklerini ve 2026 yılının şubat-mart döneminde Eskipazar Belediyesi'nin başvuru sahibi, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın paydaş olduğu markalaşma ve ticarileşme projesinin hazırlandığını aktardı.

Çapraz projenin hedefleri arasında kurumsal kimlik oluşturma, dijital satış kanallarının geliştirilmesi ve pazarlama kapasitesinin artırılmasının bulunduğunu belirtti. Ayrıca Eskipazar'da üretim atölyesi kurulması ve özellikle kadın istihdamının artırılması amaçları arasında yer alıyor. Projenin seri üretime geçmesinin ardından ürünlerin uluslararası alanda tanınırlığının artırılması için Avrupa Birliği pazarlarıyla temas kurulması hedefleniyor.

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa taşın ilçeyle özdeşleşmesinin gurur kaynağı olduğunu söyledi. Civa, tescil sürecinde Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte hareket ettiklerini ve projeye katkı sunan kurum ile kişilere teşekkür etti. Belediye başkanı, ilçede taşın işlenmesine yönelik bir atölye kurulması planının bulunduğunu ve bunun özellikle kadınların istihdamı açısından önem taşıdığını vurguladı.

Civa seminerde, Eskipazar'ın tanıtımında Sarı Traverten Taşı'nın merkezi bir rol oynayacağını belirtti ve taşın ilçenin hikayesini taşıyan, ziyaretçilerin yanında götürmek isteyeceği özgün ürünlere dönüşmesi hedefini dile getirdi. Civa ayrıca Anıtkabir ile görüşme yaptıklarını ve ileride orada da taşın tanıtılıp satılmasının planlandığını kaydetti.

sergi ve ürün tanıtımı:

Konuşmaların ardından proje kapsamında tasarlanmış ürünler tanıtıldı. Sarı Traverten Taşı ile hazırlanmış farklı tasarım ve kullanım alanlarına yönelik ürünlerin yer aldığı sergi katılımcıların beğenisine sunuldu. Proje yetkilileri, serginin hem tasarımcılardan hem de sektör temsilcilerinden gelen geri bildirimleri ürün geliştirme sürecine entegre etmek için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Etkinlik, coğrafi işaret tescilinin sağladığı avantajı somut ticari değer ve istihdama dönüştürme hedefinin ilk somut göstergelerinden biri olarak değerlendirildi. Proje paydaşları, atölye kurulumu ve markalaşma adımlarının tamamlanmasıyla birlikte Eskipazar Sarı Traverten Taşı'nın hem yerel ekonomiye katkı sağlamasını hem de bölgesel tanınırlığının artmasını bekliyor.

KARABÜK'ÜN ESKİPAZAR İLÇESİNDE ÇIKARILAN VE COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENEN SARI TRAVERTEN TAŞI'NIN KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, MARKALAŞMASI VE TİCARİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA TANITIM SEMİNERİ VE ÜRÜN SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.