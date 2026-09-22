Hükümlüler gönüllü çalışma modeliyle Anamur’un yüzünü değiştirdi

Gönüllü çalışma modeliyle yaz dönemi uygulamaları:

Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlüler, iyileştirme ve topluma kazandırma faaliyetleri kapsamında uygulanan Gönüllü Çalışma Modeli ile yaz boyunca çeşitli toplumsal hizmetlerde görev aldı. Çalışmalar, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün desteği ve Anamur Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonuyla yürütüldü.

Gönüllü hükümlüler, şehitlik ve mezar alanlarının bakımından eğitim kurumlarının onarımına, kıyı temizliğinden kamu binalarındaki boyama ve temizlik çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterdi.

Yapılan işler ve saha uygulamaları:

Katılımcılar tarafından şehit kabirleri ve çevresine çiçek ile fidan dikimi yapıldı; bayrak direklerinin bakım ve boyama işleri gerçekleştirildi. Çevre bilincinin güçlendirilmesi hedefiyle hükümlüler, Pullu-Ören arasındaki sahil şeridinde düzenlenen kıyı temizliği çalışmalarına gönüllü olarak katıldı.

İlçedeki ilk ve ortaokullar ile Anamur Meslek Yüksekokulu’nda bina boyama ve temizlik çalışmaları yapıldı. Ayrıca Anamur Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında da bakım, temizlik ve boyama işleri hükümlüler tarafından üstlenildi.

Amaç, sonuçlar ve topluma kazandırma:

Çalışmaların koordinasyonunu sağlayan kurumlar, projenin yalnızca infaz sürecini geçiren kişilere yönelik bir uygulama olmasının ötesinde, hükümlülerin toplumsal sorumluluk almalarını ve yeniden kazandırılma süreçlerinin desteklenmesini amaçladığını vurguladı. Gönüllülük esasına dayalı uygulamalarla hükümlülerin emek, sorumluluk, çevre duyarlılığı, vefa ve toplumsal dayanışma bilincinin güçlendirildiği kaydedildi.

Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda gerçekleştirilen uygulamalar, emeğin ve sorumluluk bilincinin toplumsal faydaya dönüştürülebileceğini gösterdi ve infaz sisteminin temel hedeflerinden biri olan iyileştirme ile topluma kazandırma anlayışının sahada somutlandığını ortaya koydu.

MERSİN ANAMUR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU'NDAKİ HÜKÜMLÜLER, İYİLEŞTİRME VE TOPLUMA KAZANDIRMA FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN 'GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA MODELİ' İLE YAZ DÖNEMİ BOYUNCA TOPLUMSAL FAYDAYA YÖNELİK ÖRNEK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRDİ.