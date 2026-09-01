Eskişehir 104 yıl sonra direniş mirasını anıyor

Rektörden kutlama mesajı:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, 2 Eylül Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajla kentin Milli Mücadele dönemindeki rolüne dikkat çekti ve bu dönemin anılmasının önemini vurguladı.

Rektörün sözleri:

'Güzel şehrimiz Eskişehir’in şanlı bir direniş ile düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlu olsun. Eskişehir halkı vatanı ve özgürlüğü için düşmana karşı kararlılık ve cesaretle şehrini savunmuş ve şanlı bir direniş destanı yazmıştır' ifadelerini kullanan Gümüşsoy, kent halkının gösterdiği fedakârlığı öne çıkardı.

Gümüşsoy ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehirliler için söylediği sözlere yer vererek şu cümleleri aktardı: 'Gazi Mustafa Kemal; ’Eskişehir ve Eskişehirlileri çok iyi tanırım. Milli Mücadele yıllarında büyük vatanseverlik ve üstün bir cesaretle mücadelemizin daima yanında olmuş, bu mücadeleye çok geniş yardımlarda bulunmuşlardır’ diyerek hemşehrilerimizden övgüyle bahsetmiştir.'

Eskişehir'in bugünkü durumu ve beklenti:

Rektör Gümüşsoy, kentin geçmişten bugüne taşıdığı konum, değerler ve potansiyele vurgu yaptı ve 'Konumu, sahip olduğu değerleri ve potansiyeli ile tam bir üniversite şehri olan Eskişehir, gelişmeye ve güçlenmeye devam etmektedir' sözleriyle Eskişehir'in ileriye dönük beklentilerine değindi.

Mesaj, 2 Eylül'ün anılması vesilesiyle hem Eskişehir'in tarihsel direnişinin hatırlanmasını hem de kentte süregelen kalkınma ve eğitim odaklı gelişme ümitlerinin altını çizdi.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. EMİNE GÜMÜŞSOY