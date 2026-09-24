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Eskişehir GSB yurtlarında yeni öğrencilerle iletişim güçlendirildi

Eskişehir GSB, yurtlara yeni yerleşen öğrencilerin uyumunu kolaylaştırmak ve iletişimi güçlendirmek için yurt müdürleriyle bilgilendirme toplantısı yaptı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eskişehir GSB yurtlarında yeni öğrencilerle iletişim güçlendirildi

eskişehir gsb yurtlarına yönelik bilgilendirme toplantısı:

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlara yeni yerleşen öğrenciler için düzenlenen bilgilendirme ve iletişim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya yurt müdürleri ve idari personel katıldı ve öğrencilerin barınma sürecine ilişkin öncelikler ile kurumsal işleyiş ele alındı.

toplantıda ele alınan başlıca konular:

Görüşmede, yeni yerleşen öğrencilerin yurt yaşamına uyum süreçleri, günlük düzen, iletişim kanalları ve ihtiyaç tespitine yönelik yöntemler üzerinde duruldu. Katılımcılar, öğrencilerin karşılaşabileceği sorunların hızlı ve etkin şekilde çözülmesi için koordinasyonun önemini vurguladı ve bilgilendirme süreçlerinin sürekliliğinin gerekliliğini paylaştı.

Toplantıda ayrıca kurum içi işleyiş, öğrenciyle iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar ve idari personelin yönlendirici rolü hakkında detaylı açıklamalar yapıldı. Bu çerçevede personelin rehberlik, yönlendirme ve acil durum iletişimi konularında bilinçlendirilmesi ön plana çıktı.

hedefler ve dönem beklentileri:

Toplantının amaçları arasında, öğrencilerin yurt ortamına daha hızlı uyum sağlaması, iletişim kanallarının güçlendirilmesi ve barınma sürecinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçların etkin şekilde karşılanması yer aldı. Katılımcılar, uygulamada süreklilik sağlanmasının öğrenci memnuniyeti ve güvenliği açısından belirleyici olacağını belirtti.

Etkinlik, yeni eğitim-öğretim döneminin başarılı geçmesi temennisiyle sonlandırıldı; organizasyon yetkilileri tüm öğrenciler için hayırlı ve başarılı bir dönem diledi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) ESKİŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ YURTLARA YENİ YERLEŞEN...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) ESKİŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ YURTLARA YENİ YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİLENDİRME VE İLETİŞİM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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