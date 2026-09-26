Eskişehir milletvekili tribünde milli takımı yalnız bırakmadı

maçı tribünden takip etti:

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve ailesi, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Kocaeli'de oynanan Türkiye–Fransa karşılaşmasını tribünden izleyerek milli takıma destek verdi. Karşılaşma Fransa'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

hatipoğlu'nun paylaşımı ve takdir:

Hatipoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mücadelesi ve sahadaki teri için Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Dün gece tribünlerde muazzam bir atmosfer, tek bir yürek vardı. Yolumuz uzun, inancımız tam" ifadelerini kullandı.

tribün desteğinin önemi:

Milletvekili ve ailesinin maçı tribünden takip etmesi, siyasi temsilcilerin ulusal turnuvalarda takıma verdiği desteği gösterdi. Tribünlerdeki birlik ve motivasyon, Hatipoğlu'nun mesajında öne çıkan unsur oldu ve oyuncuların mücadelesine dikkat çekildi.

AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ NEBİ HATİPOĞLU VE AİLESİ, TÜRKİYE - FRANSA FUTBOL MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP EDEREK MİLLİ TAKIMA DESTEK VERDİ.