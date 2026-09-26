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Havza'da kuşburnu zamanı: geleneği hızlandıran mekanik çözüm

Havza Yeni Mescit Mahallesi'nde kurulan mekanik sistem, kuşburnu ve meyvelerin ezme ile süzme işlemlerini günlerden dakikalara indiriyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Havza'da kuşburnu zamanı: geleneği hızlandıran mekanik çözüm

havza'da kış hazırlıkları hızlandı:

Sonbaharla birlikte Havza'da ev yapımı marmelat ve kışlık hazırlıklar yeniden hareketlendi. Dağlardan ve bağlardan toplanan kuşburnu başta olmak üzere çeşitli meyveler geleneksel yöntemlerle kaynatılıp ezilerek saklanıyor. Ancak en zahmetli aşama olan çekirdek ve kabuklardan ayrıştırma işlemi, Havza Yeni Mescit Mahallesi'nde kurulan özel bir mekanik sistem sayesinde günlerden dakikalara indi.

mekanik sistemle zaman tasarrufu:

İşletme sahibi Selma Çapan kurdukları ekipmanın özellikle evlerde uzun süren ezme ve süzme işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdığını belirtiyor. Çapan, 'Babadan gelen bir meslekle Havza Yeni Mescit Mahallesi'nde ekipmanlarımızı kurduk. Evlerde günlerce sürebilecek süzme ve ezme işlemlerini makine sayesinde dakikalar içerisinde tamamlıyoruz' diyerek sistemin pratikliğini vurguluyor. Mekanizma meyvenin özünü koruyarak çekirdek ve kabuğunu ayırıyor; böylece işlenen ürünler doğrudan kullanıma hazır hale geliyor.

çeşitlilik ve kullanım alanları:

Sadece kuşburnu değil, aynı zamanda domates ve biber salçası gibi ürünler de aynı tesiste işleniyor. Çapan, 'Her çeşit meyveyi çiğ olarak işleyebiliyoruz. Ayrıca pişmiş şeker pancarının da sıkımını gerçekleştiriyoruz' ifadelerini kullanarak tesisin çok yönlülüğüne dikkat çekiyor. Bu çeşitlilik, ilçede kışlık hazırlık yapan ailelere hem zaman hem de emek tasarrufu sağlıyor.

Yıllardır süregelen el işi geleneği mekanik kolaylıkla buluşurken, Havza'da kurulan sistem sonbahar döneminde yoğun şekilde kullanılıyor ve bölge halkının kış hazırlıklarında önemli bir destek unsuruna dönüşüyor.

HAVZA’DA VATANDAŞLAR KIŞLIK HAZIRLIKLARI

HAVZA’DA VATANDAŞLAR KIŞLIK HAZIRLIKLARI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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