Eskişehir yörük yürüyüşünde mehteran coşkusu ve samimi karşılaşma

Eskişehir yörük yürüyüşünde mehteran coşkusu:

Eskişehir'de bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirilen Yörük Yürüyüşü, geleneksel öğeler ve coşkulu anlarla dikkat çekti. Etkinlik, Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 33. Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri kapsamında yapıldı ve kortejde atlılar, mehteran takımı ile geleneksel kıyafetli vatandaşlar yer aldı.

Kortej ve güzergâh:

Vatandaşlar saat 17.00'de Adalar Bulvarı'nda toplanarak korteji oluşturdu. Kortej, şehrin işlek noktalarından geçen rota boyunca, özellikle İki Eylül Caddesi ve Hamamyolu Caddesi üzerinden ilerledi; halk tarafından alkışlanan yürüyüş sırasında birçok kişi anı cep telefonu kameralarına kaydetti.

Renkli anlar ve tepki:

Bankalar Caddesi'nde kısa süreliğine ortaya çıkan duygusal bir an, katılımcıların ve izleyicilerin dikkatini çekti. Korteje eşlik eden mehteran takımını gören bir vatandaş, mehteranı 'hoş geldiniz' diyerek karşıladı ve marşlara eşlik ederek adeta çocuklar gibi sevindi. Bu samimi tepki, yürüyüşe renk katan görüntüler arasında yer aldı.

Kortej, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sona erdi. Program, mehteran gösterileriyle başlayıp protokol konuşmaları, folklor ekibi gösterileri ve geleneksel Türk oyunlarının sunumu gibi etkinliklerle devam etti; etkinlik boyunca yerel kültür ve birlik mesajları ön plandaydı.

MEHTERAN TAKIMINI GÖRÜNCE ÇOCUKLAR GİBİ SEVİNEN ADAM.