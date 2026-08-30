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Rizespor moral buldu, Uçar: geçen haftayı telafi ettik

Recep Uçar, Gaziantep FK deplasmanında 2-1'lik galibiyetle geçen haftayı telafi ettiklerini ve taraftarları Alanya maçına davet ettiğini söyledi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 00:23

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Rizespor moral buldu, Uçar: geçen haftayı telafi ettik

maç sonrası değerlendirme:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarına konuştu. Uçar, zorlu bir deplasmandan galibiyetle dönmenin takım için moral olduğuna vurgu yaptı.

Teknik direktör, maç öncesi Gaziantep deplasmanının her zaman zor olduğunu belirterek kadronun kalitesine dikkat çekti ve "Maçtan önce söylediğim gibi Gaziantep deplasmanı her zaman zor. Kaliteli kadrolarını muhafaza ediyorlar. İşimizin kolay olmayacağını biliyorduk" dedi.

maçın dönüm noktaları:

Uçar, oyunun genelinden memnun olduğunu ifade ederek ilk golün önemine değindi. Emrecan ile öne geçtiklerini, sonraki bölümde gol yememelerinin kendi lehlerine bir şans olduğunu ve ikinci golün devreye daha rahat girmelerini sağladığını söyledi. İkinci yarıda denge ve kontrolün kendilerinde olduğunu, üçüncü golü de bulabilecekleri anlar olduğunu belirtti.

Son bölümde rakibin bir kornerden attığı golün takımı biraz zora soktuğunu fakat maçın sonunda galip gelmeyi bildiklerini ifade eden Uçar, "Bugünkü güzel galibiyetle geçen haftayı telafi ettik ve taraftarlarımızı mutlu ettik" sözleriyle maça dair değerlendirmesini özetledi.

Uçar, oyuncuların tüm planlara sadık kaldığını vurguladı ve takımın sergilediği performanstan memnuniyet duyduğunu açıkladı. Rakip takım hakkında da saygılı ifadeler kullanan teknik adam, Gaziantep takımına başarı diledi.

taraftara çağrı ve gelecek maç:

Maç sonrasında Uçar, taraftarlara hitaben geçmişte onları üzdüklerini ancak bu galibiyetle sevindirdiklerini söyledi. Taraftarlarımızı önümüzdeki hafta oynanacak Alanya maçında stadı doldurmaya davet eden Uçar, takımın evdeki desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Genel olarak Uçar, karşılaşmanın kendileri için bir fırsat olduğunu ve oyuncuların performansının beklentileri karşıladığını kaydetti; Emrecan’ın etkili oyununu özellikle öne çıkardı ve takımın sahadan galip ayrılmasının altını çizdi.

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RECEP UÇAR, GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ&#039;NÜ MAĞLUP ETTİKLERİ MAÇIN...

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RECEP UÇAR, GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'NÜ MAĞLUP ETTİKLERİ MAÇIN ARDINDAN, "BUGÜNKÜ GÜZEL GALİBİYETLE GEÇEN HAFTAYI TELAFİ ETTİK VE TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETTİK" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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