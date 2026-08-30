Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Bahçeye giren danasının kuyruğu baltayla kesildi, adli işlem başlatıldı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, bahçesine giren komşu danasının kuyruğunu baltayla kestiği iddia edilen S.U. hakkında şikâyet yapıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 00:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bahçeye giren danasının kuyruğu baltayla kesildi, adli işlem başlatıldı

olayın gelişimi:

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Şeyhtımarı Mahallesi Muharremler Sokak'ta yaşayan Faike Ayder'e ait dana, iddiaya göre komşusu S.U.'nun bahçesine girdi. Olay yerinde bulunanlara göre S.U., komşulardan temin ettiği baltayla danasının kuyruğunu kesti.

Ayder, ahıra girdiğinde danasını kanlar içinde yerde yatarken bulduğunu belirtti. Durumu görünce önce yakınlarına ardından muhtara ve jandarmaya haber verdi. Olayın ardından Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

mahalle sakinlerinin anlatımları:

Olayı aktaran Ayder, bir hafta önce S.U.'nun kendisini tehdit ettiğini öne sürdü ve dananın yonca tarlasına girdiği gerekçesiyle daha önce tehdit edildiğini bildirdi. Ayder, dananın her tarafının kan içinde olduğunu ve kuyruğunun kopmuş halde olduğunu ifade etti.

Komşulardan Selma Çalık ise S.U.'nün kendisinden balta istediğini, verilen baltayı beğenmediğini ve yukarıdaki komşulardan başka bir balta alıp gittiğini söyledi. Selma Çalık, S.U.'nün "bu balta olmaz, işimi görmez" dediğini aktardı.

adli işlem ve şikayet süreci:

Faike Ayder'in şikâyeti üzerine bölge jandarmasına ve ilgili makamlara başvuru yapıldığı belirtildi. Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve S.U. hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Olayda zarar gören dana ve sahiplerinin beyanları soruşturma dosyasına yansırken, yetkililerin incelemeleri ve alınacak ifadelerin ardından sürecin nasıl ilerleyeceği netleşecek. Kamuoyuna yansıyan anlatımlarda susma ya da gecikme olmadan yetkililere bildirildiği ve yasal sürecin işletildiği vurgulanıyor.

SAKARYA&#039;NIN KAYNARCA İLÇESİNDE BAHÇESİNE GİREN KOMŞUSUNUN DANASININ KUYRUĞUNU BALTAYLA KESTİĞİ ÖNE...

SAKARYA'NIN KAYNARCA İLÇESİNDE BAHÇESİNE GİREN KOMŞUSUNUN DANASININ KUYRUĞUNU BALTAYLA KESTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN ŞAHIS HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNULDU. ŞAHIS HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Belen'de konteynerler yangında kullanılamaz hale geldi
images

Hızlı müdahale hayata bağladı: Hassa'da yamaçtan düşen vatandaş kurtarıldı
images

Flamingo yolu'nda kontrolden çıkan motosiklet 15 metre sürüklendi, sürücü yarala...
images

Antakya Aksaray Mahallesi'nde atıl malzemeler ve çöplükte çıkan yangın kontrol a...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi

Göztepe'de Stoilov: Galatasaray karşısında puanla ayrılmayı hak ediyorduk

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler