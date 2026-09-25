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Çekmeköy’de mahalle dayanışmasını güçlendirecek yeni buluşma noktası açıldı

Çekmeköy'de açılan Hacı Avni Şahin Mahalle Evi, kültürel, eğitim ve sosyal etkinliklerle Merkez Mahallesi sakinlerinin buluşma ve dayanışma merkezi olacak.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çekmeköy’de mahalle dayanışmasını güçlendirecek yeni buluşma noktası açıldı

Hacı Avni Şahin Mahalle Evi kapılarını açtı

Çekmeköy Belediyesi tarafından Merkez Mahallesi'ne kazandırılan Hacı Avni Şahin Mahalle Evi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Sosyal belediyecilik yaklaşımıyla hayata geçirilen merkez, mahalle sakinlerinin günlük hayatına dokunacak bir buluşma noktası olarak planlandı.

Açılışa Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ev sahipliği yaptı. Törene ayrıca Çekmeköy Kaymakamı Ömer Bilgin, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, AK Parti, MHP ve BBP ilçe başkanları, bağışçı Şaban Şahin, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sunulan hizmetler:

Mahalle Evi, kütüphane, çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler ile eğitim imkânları sunacak şekilde düzenlendi. Merkezde Halk Eğitim kursları düzenlenecek, ziyaretçilere ücretsiz çay ikramı yapılacak ve farklı yaş gruplarına yönelik programlar planlanıyor. Emekliler ve yaşlılar için özel olarak tasarlanmış bir buluşma alanı bulunduğu belirtiliyor.

Merkezde ayrıca 65 yaş üstü emeklilere ücretsiz berber hizmeti sunulacak. Bu uygulamanın, yaşlıların sosyal hayata katılımını kolaylaştırması ve günlük ihtiyaçlarına pratik çözümler getirmesi hedefleniyor.

Başkan Orhan Çerkez'in mesajı:

Orhan Çerkez açılış konuşmasında Merkez Mahallesi'nin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu vurguladı ve projenin hem geçmişin hatıralarını yaşatacağını hem de geleceğe değer katacağını söyledi. Başkan Çerkez, mahalle evinin emekliler, büyükler ve komşular için bir araya gelme, dinlenme ve sohbet etme mekânı olmasını istediklerini belirtti.

İnsanlarımız aynı çatı altında buluşsun, sohbet etsin, birbirine destek olsun istiyoruz sözleriyle projenin amaçlarını özetleyen Çerkez, mahalle evinin kazandırılmasında emeği geçen bağışçıya teşekkür etti.

Mahalle Evi, sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi, komşuluk ilişkilerini canlı tutmayı ve Merkez Mahallesi sakinlerine erişilebilir hizmet sunmayı hedefleyen kalıcı bir yatırım olarak öne çıkıyor. Çekmeköy Belediyesi, benzer hizmet noktalarını çoğaltarak ilçede sosyal belediyecilik anlayışını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Çekmeköy’ün yeni sosyal yaşam alanı kapılarını açtı

Çekmeköy’ün yeni sosyal yaşam alanı kapılarını açtı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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