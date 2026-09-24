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Eskişehir'de personel eğitimi: kumar bağımlılığının etkileri ve müdahale yolları

Ender Çobanoğlu, Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler personeline kumar bağımlılığının boyutlarını ve müdahale yollarını anlattı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eskişehir'de personel eğitimi: kumar bağımlılığının etkileri ve müdahale yolları

eğitimin odağı:

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen eğitim, Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim Birimi personeli Ender Çobanoğlu tarafından verildi.

Eğitim, Bağımlılık Eğitimleri kapsamında gerçekleştirilerek kurum çalışanlarının bağımlılıkla mücadele ve erken müdahale kapasitesini artırmayı amaçladı.

bağımlılığın boyutları:

Oturumda kumar bağımlılığının biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları ayrıntılı biçimde ele alındı. Katılımcılara bağımlılık sürecinin birey ve aile yapısı üzerindeki etkileri aktarıldı.

müdahale, korunma ve kurumsal adımlar:

Eğitimde ayrıca bağımlılık sürecinin yıkıcı etkileri, erken müdahale yöntemleri, korunma stratejileri ve kurumsal mücadele adımları kapsamlı şekilde ele alındı. Personelin vaka tespiti, yönlendirme ve önleyici çalışmalardaki rolleri vurgulandı.

Katılımcılara iletişim teknikleri ve uygulamadaki yaklaşımlar hakkında bilgiler verilirken, eğitim kurum içi koordinasyon ve hizmet sunumunda bütüncül yaklaşımın önemini pekiştirdi.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK &#039;KUMAR BAĞIMLILIĞI&#039; EĞİTİMİ...

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK 'KUMAR BAĞIMLILIĞI' EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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