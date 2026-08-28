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Esnafla omuz omuza: temiz bir Kepez için yerel seferberlik

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Sütçüler Mahallesi esnafını ziyaret edip 'Temizlik Kirletmemektir' kampanyasını tanıttı ve sticker dağıttı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Esnafla omuz omuza: temiz bir Kepez için yerel seferberlik

Kepez'te 'Temizlik Kirletmemektir' kampanyası mahalle ziyaretleriyle büyüyor

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Sütçüler Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak hem talep ve önerileri dinledi hem de belediyenin başlattığı 'Temizlik Kirletmemektir' kampanyasını anlattı. Kampanya, çevre temizliğini sadece belediye hizmeti olmaktan çıkarıp ortak bir sorumluluk ve kent kültürü haline getirmeyi amaçlıyor.

Esnaf buluşması ve uygulama:

Ziyaret sırasında başkan Kocagöz, kent ekonomisinin bel kemiği olarak nitelediği esnafın beklentilerini dinledi. Esnafa 'Temizlik Kirletmemektir' yapıştırmaları teslim edildi ve bu stickerların vatandaşların görebileceği noktalara asılması istendi; böylece kampanyanın görünürlüğü artırılacak.

Hedef ve toplumsal sorumluluk:

Belediye yetkilileri, temiz bir Kepez hedefine ulaşmanın toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla mümkün olacağını vurguluyor. Mesut Kocagöz ziyaret sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: 'Bugün Sütçüler Mahallemizde esnafımızı ziyaret ederek hem kent ekonomimizin bel kemiği olan esnafımızın taleplerini dinledik hem de Temizlik Kirletmemektir hareketimiz için destek istedik. Kentimizi koruyup pırıl pırıl bir Kepez için hemşehrilerimizle birlikte yol alıyoruz. İnanıyorum ki bu anlayışı hep birlikte bir kültür haline getirip gelecek nesillere de aktaracağız. Bizlere destek veren, temiz bir Kepez hedefimize katkı sunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.'

Kampanya mahalle ziyaretleriyle sürüyor; belediye esnaf ve vatandaşların katılımını artırmayı hedefliyor ve halktan gelecek desteğe dayalı bir yaklaşım benimsiyor. Başkan Kocagöz'ün esnafla doğrudan temasları, iletişim ve görünürlük adımlarıyla kampanyanın yerel düzeyde yaygınlaşmasını amaçlıyor.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ, SÜTÇÜLER MAHALLESİ ESNAFINI ZİYARET EDEREK HEM TALEP VE...

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ, SÜTÇÜLER MAHALLESİ ESNAFINI ZİYARET EDEREK HEM TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ HEM DE "TEMİZLİK KİRLETMEMEKTİR" KAMPANYASINI TANITTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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