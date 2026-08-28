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öğretmenevinde aşırı ısınan buzdolabı kablosu yangına neden oldu

Elazığ'ın Kovancılar öğretmenevinde buzdolabı kablosunun aşırı ısınması sonucu çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi; itfaiye müdahale edip bina tahliye edildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:37

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Aslı Han

öğretmenevinde aşırı ısınan buzdolabı kablosu yangına neden oldu

Kovancılar öğretmenevinde elektrik kaynaklı yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesindeki öğretmenevinde, buzdolabı kablosunun aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı. Yükselen dumanlar ortamda kısa süreli paniğe yol açtı; durumu fark edenler yetkililere haber verdi.

Müdahale ve tahliye:

Olay yerine Kovancılar Belediyesi İtfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Güvenlik nedeniyle öğretmenevi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Sağlık müdahalesi ve inceleme:

Yangın sırasında yükselen dumandan etkilenen 5 kişi olduğu bildirildi; sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve nedenin kesin tespiti için çalışmalar sürüyor.

ELAZIĞ&#039;IN KOVANCILAR İLÇESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENEVİNDE BUZDOLABI KABLOSUNUN AŞIRI ISINMASI SONUCU...

ELAZIĞ'IN KOVANCILAR İLÇESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENEVİNDE BUZDOLABI KABLOSUNUN AŞIRI ISINMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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