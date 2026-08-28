Kandıra'ya yeni yaşam alanı: saygınlar kulübü vatandaşlarla buluşuyor

kandıra'ya gelen proje: amaç ve hedefler:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Saygınlar Kulübü projesinin yeni adresi Kandıra oldu. Proje, 65 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılmasını, yalnızlığın ve sosyal izolasyonun azaltılmasını hedefliyor. Kulübün açılmasıyla yaş almış bireylerin bir araya geleceği, etkinliklere ve eğitimlere katılacağı, kuşaklar arası iletişimin güçlendirileceği bir yaşam alanı oluşturulması amaçlanıyor.

tesis nerede ve ne zaman açılacak:

Kandıra Saygınlar Kulübü, Kandıra Orman İşletme Şefliği’nin eski hizmet binasında gerçekleştiren yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından önümüzdeki aylarda hizmete açılacak. Yenileme çalışmalarını A Takımı ekipleri yürütüyor. Tesisin açılışıyla birlikte proje, İzmit ve Gölcük'te süren faaliyetlerin yanına Kandıra’yı da ekleyerek Kocaeli genelindeki ağı genişletecek.

tesis özellikleri ve hizmet saatleri:

Kandıra Saygınlar Kulübü toplam 1.300 metrekarelik bir alana konumlanacak ve bunların içinde 160 metrekarelik kapalı alan yer alacak. Tesiste çok amaçlı salon, oturma alanı, eğitim atölyesi, kafe ve depo alanlarının yanı sıra kadın ve erkek mescitleri ile tuvaletler bulunacak. Ayrıca açık bahçe alanı, katılımcıların dışarıda vakit geçirebileceği sosyal bir mekan sağlayacak. Kulüp, haftanın 7 günü 08.30-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

etkinlik yelpazesi ve topluluk yapısı:

Kandıra Saygınlar Kulübü'nde 65 yaş üzeri vatandaşların ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik altı farklı topluluk planlandı. Bu topluluklar: Torun, Akademi, Kültür Sanat, 5 Çayı, Sağlıklı Yaşam ve Yeşil Sevenler Topluluğu şeklinde düzenlenecek. Topluluklar çerçevesinde üyelerin sosyal, kültürel ve fiziksel açıdan aktif kalması için çeşitli programlar düzenlenecek.

Programlar arasında spor ve fiziksel aktiviteler, tarihi ve turistik mekân gezileri, tiyatro ve sinema gösterimleri, müzikal ve oyun çalışmaları yer alacak. Ayrıca sağlıklı beslenme, güvenli internet ve teknoloji kullanımı konularında eğitimler verilecek; kitap okuma, el sanatları, zekâ ve hafıza oyunları, seminerler ve danışmanlık hizmetleriyle üyelerin farklı alanlarda desteklenmesi sağlanacak.

kapsamlı sosyal içerikler ve destek hizmetleri:

Kuşaklar arası iletişim ve ortak çalışmalar, bahçe ekimi ve toplama faaliyetleri, kamp ve piknik organizasyonları ile meslek erbabı buluşmaları kulübün etkinlikleri arasında yer alacak. Sıfır atık eğitimleri, koro çalışmaları, psiko-sosyal destek eğitimleri ve değerler eğitimi gibi uygulamalar da sürdürülecek. Bunların yanı sıra Kur’an-ı Kerim eğitimleriyle isteyen üyelerin dini eğitimlere erişimi de sağlanacak.

Kandıra Saygınlar Kulübü’nün hizmete girmesiyle, ilçede yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşların sosyal, kültürel ve fiziksel faaliyetlerle daha aktif bir yaşam sürdürmelerine katkı sunulması bekleniyor. Projenin Karamürsel’deki bir başka merkezle birlikte tamamlanmasıyla Saygınlar Kulübü ağı, Kocaeli genelinde daha geniş bir kitleye ulaşacak ve sosyal dayanışma güçlenecek.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIN SOSYAL HAYATA DAHA AKTİF KATILIMINI SAĞLAMAK GAYESİYLE HAYATA GEÇİRDİĞİ SAYGINLAR KULÜBÜ PROJESİ’NDE YENİ ADRESİ KANDIRA OLACAK. KULÜP, KANDIRA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ’NİN ESKİ HİZMET BİNASINDA YÜRÜTÜLEN YENİLEME ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA HİZMETE AÇILACAK.