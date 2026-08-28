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Bahçede yiyecek arayan ayı köy sakinlerini alarma geçirdi

Düzce'nin Karaçörtlen köyünde aç kalan ayı bir vatandaşın bahçesine girip saatlerce yiyecek aradı; Milli Parklar ekipleri bölgeyi denetliyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:34

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Bahçede yiyecek arayan ayı köy sakinlerini alarma geçirdi

Bahçede yiyecek arayan ayı köy sakinlerini alarma geçirdi

Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen Köyü'nde sabah saatlerinde doğal ortamında aç kalan bir ayı, bir vatandaşın bahçesine girerek uzun süre yiyecek aradı. O anlar, bahçe sahibi tarafından cep telefonuyla görüntülendi; kısa süreli panik yaşayan köylüler durumu yetkililere bildirdi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, ayı sabah erken saatlerde bahçeye girip fındıklık ve ev çevresinde saatlerce yiyecek aradı. Görüntü alan vatandaşın cep telefonuna yansıyan sahnelerde ayının bahçede gezindiği ve herhangi bir saldırı belirtisi göstermediği görüldü. Ayı daha sonra bulunduğu bölgeden ayrıldı.

Köyde kısa süreli tedirginlik yaşanırken, olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgedeki vatandaşlara olası tehlikelere karşı alınması gereken tedbirleri anlattı ve ayının tekrar görülmesi durumunda izlenecek yol hakkında bilgilendirme yaptı.

Yetkililerin uyarısı:

Karaçörtlen Köyü muhtarı Tahir Gülbahar, olayı anlatarak köylüleri sakinleştirdiğini belirtti. Muhtar Gülbahar, 'Bu sabah saatlerinde, bir vatandaşımız aradı beni. Evinin bahçesinde ayı olduğunu söyledi. Malum fındık sezonu olması dolayısıyla, vatandaşlarımız fındık bahçelerinde. Ayının bir fotoğraf ve videosunu çekmesini söyledim. Bunun yanı sıra, ayının saldırması ihtimaline karşı dikkatli olmalarını söyledim. Milli Parklardan arkadaşlarımız geldi. Vatandaşımıza, ayıya kendilerinin müdahale etmemesini söylediler' dedi.

Yetkililer, vatandaşların ayıyı kovalama veya besleme gibi müdahalelerden kaçınması gerektiğini vurguladı. Kendilerinin müdahale etmemesi gerektiği belirtilen uyarıda, olası bir tehlike durumunda yetkili ekiplerin aranması istendi. Milli Parklar ekipleri bölgedeki iz ve hareketliliği takip etmeye devam ediyor.

Olay, herhangi bir yaralanma veya maddi zararla sonuçlanmadı; bölgedeki ekipler, ayının tekrar görülmesi ihtimaline karşı denetimleri sürdürüyor.

DÜZCE’DE, DOĞAL ORTAMINDA AÇ KALAN AYI, BİR VATANDAŞIN BAHÇESİNE GİREREK, YİYECEK ARADI. O ANLAR...

DÜZCE’DE, DOĞAL ORTAMINDA AÇ KALAN AYI, BİR VATANDAŞIN BAHÇESİNE GİREREK, YİYECEK ARADI. O ANLAR İSE, VATANDAŞIN CEP TELEFONU İLE AN BE AN GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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