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Eyüpspor ve Alanyaspor ilk yarıda 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Eyüpspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda Corendon Alanyaspor ile ilk yarıyı 1-1 tamamladı; goller Arda Usluoğlu ve Abdullahi'den.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 20:10

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eyüpspor ve Alanyaspor ilk yarıda 1-1 berabere kaldı

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Eyüpspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı. Karşılaşma hızlı başlayan bir golle hareketlenirken, Eyüpspor 39. dakikada bulduğu golle eşitliği sağladı ve devreye eşitlikle gidildi.

ilk yarı dakikalar:

1. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topu kontrol eden İbrahim Kaya, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Vuruş sonrası savunmadan seken topu Arda Usluoğlu altıpas çizgisi önünden tamamlayarak takımını erken öne geçirdi (0-1).

4. dakikada Michalak sol kanattan hızla ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldı; dar açıdan uzak köşeye yaptığı vuruş direk dibinden dışarı çıktı. 34. dakikada Yao’nun sol kanattan kale önüne yaptığı ortaya Boutobba gelişine vurdu, kaleci Victor sağa uzanarak topu çeldi ve tehlikeyi önledi.

39. dakikada rakip yarı alanının ortasında topu kontrol eden Abdullahi, rakiplerinden sıyrılarak uzak mesafeden şutunda topu ağlarla buluşturdu ve skoru eşitledi (1-1). Bu gol ilk yarının skorunu belirledi.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu. Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir.

Eyüpspor: Moldovan, Talha Ülvan, Jawad El Yamiq, Zak Jules, Giordano, Massanga, Charles-Andre Raux Yao, Michalak, David Costa, Bilal Boutobba, Ahmed Abdullahi. Teknik direktör: Özhan Pulat.

Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, Ui-Jo Hwang, İbrahim Kaya, Arda Usluoğlu. Teknik direktör: Joao Pereira.

Goller: Arda Usluoğlu (dk. 1) (Alanyaspor), Abdullahi (dk. 39) (Eyüpspor).

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA EYÜPSPOR, SAHASINDA CORENDON ALANYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA EYÜPSPOR, SAHASINDA CORENDON ALANYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI 1-1 BERABERE TAMAMLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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