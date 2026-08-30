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Zafer bayramı konuşmasında Girne'deki feribot kazasına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos programında Girne'deki feribot kazası için başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 20:58

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EDİTÖR: Merve Çelik

Zafer bayramı konuşmasında Girne'deki feribot kazasına başsağlığı

Erdoğan'ın 30 Ağustos programındaki açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi’nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Programı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

girne'deki feribot kazasına ilişkin sözleri:

Erdoğan, Girne’de meydana gelen feribot kazasına değinerek kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Konuşmasında, "Girne’den hepimizi üzen bir kaza haberi aldık. Feribot kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sağ olan kardeşlerimize ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

taziye ve geçmiş olsun mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada yaralananlara yönelik geçmiş olsun dileklerini yineledi ve yaşamını yitirenlere bir kez daha başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Programı'nda açıklamalarda bulundu

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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