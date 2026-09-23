Fatih'te gece yarısı kesilen ıhlamurun boşluğu manolyayla dolduruldu

olayın ayrıntıları:

İstanbul Fatih'te bir iş yerinin önünü kapattığı iddiasıyla kimliği belirsiz bir kişinin gece saatlerinde testereyle bir ağacı kestiği bildirildi. Olayın meydana geldiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

güvenlik kamerası kayıtları ve tespitler:

Görüntülerde şüphelinin ağacı kestiği anlar yer alırken, kesilen ağacın yaklaşık 6 metre boyunda olduğu ve türünün Gümüşi Ihlamur (Tilia tomentosa) olduğu öğrenildi.

belediyenin müdahalesi:

Kesim sonrası Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri harekete geçti. Ekipler, kesilen ağacın bulunduğu aynı noktaya yaklaşık 7 metre boyunda Manolya (Magnolia grandiflora) dikti.

İSTANBUL FATİH'DE BİR İŞ YERİNİN ÖNÜNÜ KAPATTIĞI İDDİASIYLA KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR KİŞİ TARAFINDAN KESİLEN AĞACIN YERİNE FATİH BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER EKİPLERİ TARAFINDAN YENİSİ DİKİLDİ.