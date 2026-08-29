Fatsa'da kıyıya yakın yüzen konteyner mahallede tedirginlik yarattı

Olayın ayrıntıları:

Ordu'nun Fatsa ilçesinin Dolunay Mahallesi açıklarında denizde sürüklenen bir konteyner kıyıya yakın bir noktada görüldü. Vatandaşlar konteyneri fark ederek yetkililere haber verdi; olay çevrede kısa süreli panik ve merak oluşturdu. Konteynerin nereden geldiği ve denize nasıl sürüklendiği henüz netlik kazanmadı.

Tanık anlatımı:

Çevre sakinlerinden 42 yaşındaki Hüseyin Saraç, konteyneri ilk olarak evinin balkonundan gördüğünü ve görüntülediğini anlattı. 'Sabah Dolunay Mahallesi'ndeki evimin balkonuna çıktığımda denizde yüzen beyaz bir cisim gördüm. Telefonun kamerasını biraz yaklaştırdığımda konteyner olduğunu fark ettim,' dedi. Saraç, görüntüleri İstanbul'daki bir konteyner taşımacılığı yapan arkadaşına gönderdiğini ve arkadaşının 'beyaz konteynerlerin genelde gıda veya soğuk zincir taşımacılığında kullanıldığını, panik oluşturacak bir durum olmadığını' belirttiğini aktardı.

Yetkililerin çalışması:

Yetkililerin konteynerin güvenli şekilde kontrol altına alınması için çalışma yapacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme yapılması bekleniyor; ekiplerin bölgedeki durumu değerlendirip gerekli önlemleri alması planlanıyor.

Güvenlik ve çevresel değerlendirme:

Denizde sürüklenen konteynerler kıyıya yakın noktalarda deniz trafiği ve çevre güvenliği açısından risk teşkil edebilir. Bu tür durumlarda yetkililere bilgi verilmesi ve nesnenin güvenli şekilde bertaraf edilmesi önem taşıyor.

ORDU'NUN FATSA İLÇESİNDE DENİZDE SÜRÜKLENEREK KIYIYA YAKIN BİR NOKTAYA GELEN KONTEYNER, VATANDAŞLAR ARASINDA KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU.