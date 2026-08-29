Sincan'da halkın traktör müdahalesi yangını tarlalara sıçramadan durdurdu

Sincan'da hobi bahçesi yangınının seyri:

Ankara'nın Sincan ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki hobi bahçelerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki tarlalara doğru yayıldı. Alevler, rüzgârın yönlendirmesiyle kısa sürede ilerleme eğilimi gösterdi.

mahalle sakinlerinin müdahalesi:

Yangını fark eden mahalle sakinleri, olay yerine getirilen traktörlerle toprağı sürme yöntemi uyguladı. Traktörlerle yapılan bu fiziksel bariyer oluşturma müdahalesi, alevlerin ilerleyişini keserek yangının büyümesini engelledi.

sonuç ve etkileri:

Zamanında ve etkili müdahale sayesinde yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Olay, yerel toplumun hızlı refleksiyle olası daha geniş alanlara sıçramanın önlendiğini gösterdi.

Sincan’da hobi bahçesi yangını