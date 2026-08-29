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Kırmızılar galibiyete hasret: Anfield Road'da 2-2'lik eşitlik

Liverpool, Anfield Road'da Nottingham Forest ile 2-2 berabere kalarak Premier Lig'de üst üste ikinci beraberliğini aldı ve hâlâ galibiyetle tanışmadı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 17:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kırmızılar galibiyete hasret: Anfield Road'da 2-2'lik eşitlik

kırmızılar yeni sezona galibiyet arayışıyla başladı

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Liverpool, Premier Lig’in 2. haftasında Nottingham Forest’ı konuk etti ve Anfield Road’da 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma, ev sahibi ekip için beklenen üstünlüğü getirmedi.

maçın kritik anları:

Maçın 24. dakikasında Ndoye ile geriye düşen Liverpool, 60. dakikada Isak’ın golüyle eşitliği sağladı. Daha sonra rakip takımın penaltıdan bulduğu golle tekrar geriye düşen Kırmızılar, 82. dakikada Munoz’un golüyle skoru 2-2’ye taşıdı ve kalan sürede gol sesi çıkmadı.

puan durumu ve gelecek program:

Ligin ilk haftasında da Newcastle United ile 2-2 berabere kalan ekip, iki haftada da galibiyet alamadı. Liverpool, bir sonraki hafta ligin yeni takımlarından Ipswich Town ile deplasmanda karşılaşacak.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ RAKİPLERİNDEN LİVERPOOL, SAHASINDA NOTTİNGHAM FOREST’LA 2-2...

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ RAKİPLERİNDEN LİVERPOOL, SAHASINDA NOTTİNGHAM FOREST’LA 2-2 BERABERE KALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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