Dolar 48,9080 +0,16%
Euro 55,6028 -0,10%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.778,26 +0,30%
EUR/USD 1,1380 -0,07%
Brent Petrol 107,03 +0,40%
--°

Kürsüde netanyahu'ya yönelen tepkiler sosyal medyada dünya gündeminde

Netanyahu’nun BM’deki konuşması öncesi ve sırasında #NetanyahuCenturysMurderer etiketiyle yükselen tepkiler Türkiye ve dünyada yankı buldu.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 23:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Kürsüde netanyahu'ya yönelen tepkiler sosyal medyada dünya gündeminde

BM kürsüsünde yankılanan sosyal medya tepkileri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşması öncesi ve sırasında, sosyal medyada yöneltilen tepkiler geniş biçimde paylaşıldı. Kullanıcılar Gazze’deki insani durumu ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını gündeme taşıyan paylaşımlar yaptı ve kısa sürede yoğun etkileşim elde eden bir hareketlilik oluştu.

sosyal medyada öne çıkan etiketler:

Paylaşımlarda özellikle #NetanyahuCenturysMurderer etiketi yaygın şekilde kullanıldı. Kullanıcılar, Gazze’deki insani koşullara dikkat çeken içerikler, fotoğraf ve videolar ile birlikte etiketi paylaşarak hem Türkiye’de hem de uluslararası düzeyde gündem oluşturdu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki Gazze ve Filistin vurguları da sosyal medya paylaşımlarında sıkça yer aldı; Erdoğan’ın konuşmalarından bölümler ve Filistin’e ilişkin mesajlar etiketle birlikte aktarıldı.

salondan gelen fiziksel protesto:

Netanyahu kürsüye çıktığında, bazı ülke temsilcilerinin salonu terk ederek protesto gösterisinde bulunduğu bildirildi. Bu gelişme sosyal medya tepkilerini güçlendiren unsurlardan biri olarak yorumlandı ve hem dijital hem de fiziksel tepkiler, konuşma sırasında ve sonrasında geniş yankı buldu.

İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU’NUN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) GENEL KURULU’NDAKİ KONUŞMASI...

İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU’NUN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) GENEL KURULU’NDAKİ KONUŞMASI ÖNCESİ VE SIRASINDA SOSYAL MEDYADA NETANYAHU’YA YÖNELİK TEPKİLER GENİŞ YANKI BULDU.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İklim uygulama köprüsü yeni pilot ülkelerle uygulamaya odaklanıyor
images

Fidan New York'ta Kaja Kallas ile AB-Türkiye ilişkilerinin seyrini görüştü
images

New York'ta surff girişimi: şehirlerin iklim direncine finansman köprüsü
images

Fidan New York'ta Brunei prensi Mateen ile ikili ve bölgesel iş birliğini görüşt...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muş il müdürlüğüne deneyimli isim atandı

Keban'da 30 kilo dev turna: amatör balıkçının kıyıya çekme mücadelesi

Marketten çaldığı peluş ve tespihle Keçiören'de yakalandı

İklim uygulama köprüsü yeni pilot ülkelerle uygulamaya odaklanıyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği