Fırat EDAŞ'tan anız ateşine karşı uyarı: 2025'te 66 direk zarar gördü

Fırat EDAŞ açıklaması:

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), hasat sonrası artan anız yangınlarının elektrik dağıtım şebekesine ve yerleşimlere ciddi zararlar verdiğini bildirerek bölge halkını uyardı. Şirket, hizmet verdiği Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde 2025 yılında yangınlardan dolayı 66 elektrik direğinin hasar gördüğünü ve güvenlik nedeniyle uygulanan enerji kesintilerinin 20 saate kadar ulaşabildiğini açıkladı.

yangının şebeke ve yerleşimlere etkisi:

Fırat EDAŞ, anız yangınlarının kısa sürede geniş alanlara yayılarak kontrolü zorlaştırdığını belirtti. Şirketin açıklamasında; iletim hatları, trafolar ve direklerde meydana gelen hasarların hem elektrik arz güvenliğini hem de tarım arazileri ve çevredeki yerleşimlerin güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı. Bu tür olayların onarım sürecini uzatabildiği ve bölgede yaşayanların günlük yaşamını olumsuz etkilediği ifade edildi.

tedbir çağrısı ve ihbar hatları:

Fırat EDAŞ, çiftçilere ve tüm vatandaşlara anız yakmamaları, elektrik direkleri, iletkenler ve trafoların çevresinde ateş yakmamaları ve enerji hatlarının altına saman ya da balya istiflememeleri çağrısında bulundu. Ayrıca yangına müdahale sırasında yere düşmüş veya sarkmış iletkenlere yaklaşılmaması gerektiği hatırlatıldı. Anız ya da arazi yangını fark edilmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, elektrik şebekesini etkileyen bir durum görülmesi halinde ise 186 Arıza İhbar ve Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi gerektiği belirtildi.

Şirket, alınacak basit önlemlerin hem can hem de mal güvenliği açısından belirleyici olduğunu vurgulayarak bölge halkının duyarlı olmasını istedi.

FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (FIRAT EDAŞ), HASAT SONRASINDA ARTAN ANIZ YANGINLARININ BÖLGEDE 66 ELEKTRİK DİREĞİNE ZARAR VERDİĞİNİ BELİRTEREK ÇİFTÇİLERİ ANIZ VE ELEKTRİK TESİSLERİNİN ÇEVRESİNDE ATEŞ YAKMAMAYA ÇAĞIRDI