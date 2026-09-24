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Kartalkaya'da eylülde gece karı kameralara yansıdı

Köroğlu Dağları'ndaki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da eylül gecesi başlayan yaklaşık üç saatlik hafif kar yağışı, bir içerik üreticisinin kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:42

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Kartalkaya'da eylülde gece karı kameralara yansıdı

Köroğlu Dağları'nda eylülde görülen kar

Bolu'nun önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi, eylül ayında beklenmedik bir beyaz örtü ile karşılaştı. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte zirve çevresinde kar yağışı başladı. Bölgedeki soğuk hava, kısa süreli de olsa yüksek rakımlı alanlarda kar tanelerinin oluşmasına zemin hazırladı.

yağışın süresi ve niteliği:

İlçeye 2 bin 200 metre rakımla konumlanan merkezde kaydedilen yağış, yaklaşık 3 saat boyunca hafif ve aralıklı şekilde sürdü. Meteorolojik olarak kısa süreli ve lokal nitelikte olan bu yağış, mevsimin sürprizleri arasında değerlendirildi; alanda kalıcı bir kar örtüsü oluşmadı.

gözlem ve kayıt:

Bölgede bulunan doğa sever ve içerik üreticisi Gökhan Bilen, geceyi aydınlatan kar tanelerini saniye saniye kaydetti. Kayda yansıyan görüntüler, Kartalkaya'nın yüksek kesimlerinde soğuk havanın etkisini ve yağışın ritmini gözler önüne seriyor. Yerel yetkililer ile turizm işletmeleri, mevcut durumu takip ediyor.

Hem sezon öncesi hazırlık içinde olan işletmeler hem de doğa meraklıları için böyle kısa süreli kar olayları, bölgenin iklimsel değişkenliğine ilişkin ipuçları veriyor. Kartalkaya'daki bu eylül yağışı, ilerleyen günlerde havanın nasıl seyredeceğine dair dikkat çekici bir hatırlatma niteliğinde oldu.

BOLU’NUN EN ÖNEMLİ KIŞ TURİZMİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN 2 BİN 200 RAKIMLI KARTALKAYA KAYAK...

BOLU’NUN EN ÖNEMLİ KIŞ TURİZMİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN 2 BİN 200 RAKIMLI KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ’NE DÜN GECE SAATLERİNDE KAR YAĞDI. YAKLAŞIK 3 SAAT BOYUNCA HAFİF ŞEKİLDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞ, BİR İÇERİK ÜRETİCİSİ TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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